От рая для хипстеров до пляжа - 7 примечательных мест отдыха в Таллинне

В столице Эстонии Таллинне, который может гордиться великолепно сохранившимся старым городом, роскошными музеями и индустриальными видами, достаточно достойных осмотра объектов. Международный пассажирский перевозчик "LuxExpress" составил перечень мест, в которых этим летом стоит побывать в Таллинне.

Творческий квартал Теллискиви

A post shared by Ian Stein and Grace Dixon (@abroad_with_my_dawg) on Aug 2, 2017 at 5:25am PDT

На территории бывшего Балтийского Железнодорожного завода на севере Таллинна находится новый творческий квартал "Telliskivi". Эффектные настенные росписи, качественные предприятия общественного питания, магазины и start-up'ы - все это характеризует творческий городок, созданный на индустриальной территории. Одни называют это место раем для хипстеров, некоторые подходящим местом для семейного отдыха, а другие - центром искусства. Несмотря на то, что здесь давно не производят поезда, присутствие индустриальной среды по-прежнему ощутимо, например, на предприятиях общественного питания, размещенных в железнодорожных вагонах, на экскурсиях, которые знакомят посетителей с историей завода, а также в огромных каменных зданиях завода, которые окружают всю территорию городка.

Порт гидропланов

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Один из самых увлекательных музеев в Эстонии находится в порту гидропланов - в ангаре, где в одном месте можно осмотреть более 200 связанных с миром моря экспонатов. Посетители этого музея могут подняться на борт подводной лодки, примерить форменную одежду, а также вжиться в роль моряков в различных симуляциях. Посещая этот музей, следует считаться с тем, что для полноценного осмотра огромной территории потребуется выделить, по меньшей мере, два часа. Музей предлагает самые разнообразные развлечения, которые подойдут как для самых маленьких посетителей, так и для экспертов в области инженерии морского транспорта.

Центр энергии

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Energia Avastukeskus - это семейный центр отдыха, посвященный энергии и электроинженерии. В двухэтажном здании можно посмотреть экспозиции, посвященные различным связанным с физикой темам, особенно электроэнергии, оптике и звуку. Самая большая драгоценность и гордость музея - генератор электричества Теслы, который помещен в огромную, похожую на скворечник клетку Фарадея. Клетка предохраняет помещения от молний трехметровой высоты, которые дважды в день демонстрирует посетителям мощное изобретение Теслы. Этот музей каждому доказывает - физика - действительно увлекательная наука!

Таллиннская телебашня

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Таллиннская телебашня высотой 314 метров, верхнюю часть которой украшает похожая на игрушечный поезд конструкция, предлагает посмотреть на Таллинн с высоты птичьего полета. Самые смелые гости башни, которых высота не пугает, могут использовать возможность быть прикрепленными к тросу и обойти вокруг башни, а остальные могут полюбоваться видом за ограждением. До 30 сентября в башне можно посмотреть посвященную советским временам выставку, которая заставит некоторых вспомнить, других - узнать, какими были будни в то время. В башне оборудован магазин того времени, который украшают пустые полки, а на бельевых прищепках висят советские платья эстонцев.

Дворец и парк в Кадриорге

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Грандиозный дворец в Кадриорге, который царь Петр I в начале 18-го века подарил своей жене Екатерине, считается одним из шедевров архитектуры барокко Северной Европы. Так как дворец в Кадриорге является одним из филиалов Художественного музея Эстонии, его посетителей порадует не только красота и росписи потолков самого дворца, но и художественная экспозиция, предлагаемая для осмотра. Спроектированный с математической точностью дворцовый парк будет великолепным местом для прогулок. Старинная детская площадка с металлическими конструкциями, которая находится на территории парка, для самых маленьких посетителей будет непривычным местом для игр. Для детей до 11-летнего возраста предусмотрены различные интерактивные игры и развлечения в музее Миамилла, который находится неподалеку от дворцового парка.

Индустриальные пляжи

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В Таллинне всего находится пять пляжей, которые характеризует чистая вода Балтийского моря, суета людей и индустриальная среда. Самым любимым среди туристов является пляж Пирита, с которого открывается вид на старый город Таллинна. Все пляжи Таллинна являются благоустроенными, и на них доступны различные аттракционы и для самых маленьких отдыхающих. Важно, что до всех пяти пляжей Таллинна можно добраться общественным транспортом.

Остров Найссаар

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Попав в Таллинн, воспользуйтесь возможностью посетить и находящийся в 18 км от столицы Эстонии остров Найссаар. Покупая билет на прогулку на кораблике, в цену будет включена поездка туда-обратно, а также обед и экскурсия в сопровождении гида по острову или аренда велосипедов, карта острова и путеводитель. Остров имеет длину 11 км и ширину 4 км. На нем можно посмотреть построенную в 1912 году железную дорогу, а также развалины бывших укреплений. Свидетельства старины перемежаются красивыми природными пейзажами, которыми можно наслаждаться с 11 смотровых мест, оборудованных на протяжении всего острова.