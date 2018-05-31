От Вьетнама до Канады и Антарктиды: 9 красивейших заливов в мире

Delfi Turgid
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Которский залив, Черногория
От Вьетнама до Канады и Антарктиды: 9 красивейших заливов в мире
Foto: Shutterstock

Морские бухты — прекрасное творение природы. Это не просто полоса песка вдоль воды, а целые ландшафтные пейзажи, завораживающие своим разнообразием и красотой. Wanderlust составил список девяти самых чудесных бухт в мире.

Бухта Халонг, Вьетнам

Вьетнамцы называют Халонг "местом, где дракон спустился в море". ЮНЕСКО внесла бухту в список всемирного наследия в 1994 году и большинство туристов обязательно включают Халонг в программу посещения Вьетнама.

Бухта усыпана тысячами известняковых скал и крохотных островков, поднимающихся из изумрудных вод Тонкинского залива. Здесь в плавучих деревнях живут рыбаки и продают свой улов, а воды бороздят туристические лодки. Кстати, мы рекомендуем ночную прогулку на лодке.

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Которский залив, Черногория

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Delfi Turgid

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