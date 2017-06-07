Отдохнуть от суеты: 13 лучших городков мира

Когда ваша жизнь идет по законам мегаполиса, то совершенно логично, что отдохнуть хочется в месте, где нет городской суеты. В любой стране мира есть небольшие городки, которые не только помогут отдохнуть и расслабиться, но и позволят насладиться старинной архитектурой или природой.

Ниже представляем список из 22 городков по всему миру, которые похожи на сказочное место, где вы можете отдохнуть от городской суеты. В список вошли города с населением до 65 тыс. человек.

Сиди-Бу-Саид

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Сиди-Бу-Саид — город на севере Туниса, расположенный в 20 км к северо-востоку от столицы в одноименном вилайете.

Город является крупным туристическим центром. До него можно добраться на автобусе, на поезде TGM, идущем из Туниса в Эль-Марсу, или по морю.

В городе жили многие известные художники, в том числе Пауль Клее и Август Маке. Мишель Фуко жил здесь несколько лет, преподавая в университете Туниса.