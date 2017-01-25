Отдых как в Эдеме: Топ-5 лучших итальянских озер (с точки зрения итальянца)

Комо

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Озеро Комо, окруженное горами, любимо как простыми итальянцами, так и звездами. Живописные берега украшены разнообразными вилами, но это вовсе не портит пейзаж, скорее наоборот. Озеро расположено всего в 40 километрах от Милана, так что добраться до него не составит никакого труда. На берегу несколько живописных итальянских городков (включая, собственно, Комо) и даже если вы не остановились в Милане, в окрестностях самого озера всегда можно найти пару-тройку отелей.