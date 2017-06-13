Отдых летом — когда и куда лучше не ездить, чтобы не испортить себе отпуск

Лучше отпуска летом может быть только отпуск летом, который вы проводите не дома. А, например, на курорте в какой-нибудь стране, где температура воздуха поднимается выше 20 градусов по Цельсию. Однако не все задумываются о том, что далеко не в каждую "курортную" страну есть смысл ездить. В некоторых из них в определенные курортные месяцы довольно плохо.

ОАЭ — адская жара и слишком теплое море

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Местные жители из ОАЭ летом бегут, потому что даже им не нравится жара, доходящая до +49 градусов и море, прогревающееся до +37 градусов по Цельсию. Что в ОАЭ делать в такую погоду? Только если заниматься шоппингом, но для этого ли вы едете на курорт?!

Лучшие месяцы для отдыха в ОАЭ — октябрь и ноябрь. А лето оставьте для верблюдов.