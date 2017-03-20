Министерство спорта и туризма Польши совместно с национальной туристической организацией вновь проводят акцию "Польша - выходные за полцены", благодаря которой туристы, приехавшие в эту страну на уикенд, смогут вдвое снизить расходы.

В акции, которая пройдет с 31 марта по 2 апреля, принимают участие 450 гостиниц, хостелов, музеев, ресторанов и достопримечательностей. Проезд в общественном транспорте также обойдется туристам дешевле, сообщает Travel.ru со ссылкой на Gazeta.pl.

Все объекты, участвующие в акции "Польша - выходные за полцены", нанесены на карту, подготовленную Министерством спорта и туризма. Благодаря карте, туристы смогут выбрать места, где можно сэкономить, в интересующем их регионе страны. Акция проводится уже второй раз. В прошлом году в ней приняли участие более 60 тысяч туристов.