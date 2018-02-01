Отели против блогеров: кто кому платит

Они считают себя "лидерами мнений", называют себя словом "инфлуенсер" и считают, что их пост в соцсети стоит недели проживания в дорогом отеле: блогеры наводнили интернет — и пытаются заставить отельеров и рестораторов обслуживать себя за лайки. Как относятся к этому профессионалы сферы услуг, читайте в материале "Газеты.Ru".

Кто будет платить сотрудникам?

Эта история произошла в Дублине. Владелец отеля Charleville Lodge и кафе White Moose Пол Стенсон получил предложение от блогера Элли Дарби о взаимном сотрудничестве. Девушка хотела остановиться в отеле бесплатно, предложив взамен рекламу на своем канале на Youtube. Однако владельца отеля бартер не заинтересовал, а предложение и вовсе разозлило. Сначала Элли получила ответ на почту, после чего отповедь Пола Стенсона появилась в публичном доступе на личной странице владельца отеля в фейсбуке. "Если я позволю вам остановиться здесь в обмен на упоминание в вашем видео, кто будет платить сотрудникам, которые будут заботиться о вас?

Кто будет платить горничным, которые убирают вашу комнату? Официантам, которые вас обслужат? Администратору, который вас заселит?

Кто заплатит за свет и тепло, которые вы используете во время пребывания? За стирку? За воду? Может быть, я должен сказать своему персоналу, что их покажут в вашем видео вместо денег за обслуживание?", – говорилось в публикации.

A post shared by ELLE (@elledarby_) on Jan 1, 2018 at 11:02am PST

Пользователи социальных сетей реакцию Стенсона не оценили. В его адрес посыпалось множество гневных комментариев, после чего владелец отеля официально заявил, что в его отель вход блогерам теперь официально воспрещен. Впрочем, это уже не первый случай, когда Пол отказывает посетителям. В 2015 году у него возникли разногласия с веганом, ситуация также стала достоянием общественности благодаря публикациям в фейсбуке. Тогда Стенсон был настроен не менее решительно: "Учитывая поток оскорбительных и неоправданно негативных отзывов, которые мы получили от веганов, всем тем веганам запрещен вход в наше заведение. Каждый веган, который попытается зайти в наше кафе, будет расстрелян в упор. Хотя мы обычно не убиваем наших клиентов, но так как вы считаете, что "мясо — это убийство", это будет честно", – написал он на своей странице.

Никаких гарантий

Отношение владельца отеля в Дублине к блогерам не уникально.Так, по словам экс-управляющей отеля на Бали Виктории, от бартера было решено отказаться из-за неудачного опыта. "Два года назад мы пробовали сотрудничать с блогерами из Австралии и Америки, но молодые люди свои обещания выполнили только наполовину. Один из друзей удалил пост спустя неделю после отъезда из отеля, хотя мы договаривались, что фотография останется в профиле на три месяца. Другой отказывался писать комментарий с впечатлениями, а это основное требование к работе в таком формате", – уточнила она.

A post shared by Jenn Weatherhead (@jennweatherhead) on Oct 21, 2017 at 3:12pm PDT

Разделяет ее позицию и заместитель директора одного из московских отелей Лилия. "Мы не рассматриваем бартер из-за того, что нет никаких гарантий об отзыве, который оставит блогер. Даже если все будет прекрасно, гость может охарактеризовать отель не с лучшей стороны, а антиреклама для отеля с хорошей репутацией в наше время — это очень плохо".

Сотрудничество — лучший способ продвижения

Однако тех, кто заинтересован в сотрудничестве с блогерами, ничуть не меньше. Списки мест, которые получают статус instagrammable (это тип заведений, которые постоянно фигурируют на фотографиях в сети) растут с каждым годом. Один из таких отелей расположен в Марракеше. Как рассказала "Газете.Ru" заместить руководителя отеля Элис, сотрудничать с блогерами отель начал еще в июле 2015 года, теперь площадка Instagram — основной источник связи в работе. "Сотрудничество с блогерами — лучший способ продвижения, поскольку это бесплатное общение и беспроигрышная история для обеих сторон", — объясняет Элис.

A post shared by Kristi Hemric (@khemric) on Jan 21, 2018 at 10:57am PST

По условиям договора, в отеле блогер может остановиться на одну-три ночи (при размещении включен завтрак). Взамен "лидер мнений" должен предоставить три публикации в социальных сетях и выложить снимок в stories (фотография, которая хранится 24 часа).

Определенных критериев, по которым для отеля подбирают блогеров, нет — Элис ориентируется на свои собственные впечатления об аккаунте.

Например, смотрит на цветовое оформление и решает, насколько аудитория профиля соответствует отелю. "В месяц у нас максимум два-три сотрудничества, поэтому, если отель полностью забронирован, мы приносим свои извинения", – рассказывает Элис. Еще одна причина для отказа — несоответствие профилю: отель старается сосредоточиться на travel-блогерах, поэтому модели бикини и fashion-блогеры значительно реже могут рассчитывать на сотрудничество.