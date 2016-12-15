Колумбия

В честь Колумба названо целое государство на северо‑западе Южной Америки. Испанские завоеватели называли его "страной сказочных богатств", а в 1886 году республика получила свое нынешнее имя. Однако первоначально "Великой Колумбией" именовалось недолго просуществовавшее государство, которое включало в себя территорию современных Колумбии, Венесуэлы, Эквадора и Панамы.

Помимо громкого имени, современная Колумбия известна колониальной Картахеной, фантастическими пляжами Санта‑Марты, потрясающими пейзажами Анд и уникальной карибской и культурой.

Гора Колон, Колумбия

Кристобаль Колон — именно так звучало имя Христофора Колумба на испанском — считается высочайшей точкой Колумбии (5775 метров).Пик находится в горном массиве Сьерра‑Невада‑де‑Санта‑Марта и входит в состав национального парка Натураль‑Сьерра‑Невада‑де‑Санта‑Марта.

Вершина, круглый год покрытая снегом, всегда притягивала к себе альпинистов. Первое восхождение сюда было совершено в 1939 году. Подниматься на Колон рекомендуют только опытным спортсменам, а лучшим временем для восхождений считается период с декабря по март.

Город Колумбия, США

На территории Соединенных Штатов существует несколько городов, названных в честь великого путешественника. Колумбия есть в Миссури, Пенсильвании, Миссисипи и Теннесси. Самая известная из них — столица штата Южная Каролина. Главными достопримечательностями этой Колумбии считаются зоопарк Riverbanks, парк Розвуд, губернаторский особняк и детский музей EdVenture, где можно познакомиться с самым большим в мире 10-летним мальчиком Эдди.

Город Колон, Панама

В честь Колумба назван второй по величине город Панамы, который считается одним из самых популярных туристических направлений страны.

Колон знаменит вкусной кухней и недорогими ресторанами, отличными пляжами и дайвинг‑центрами, теннисными кортами и историческими памятниками. К примеру, в городе советуют увидеть памятник Колумбу, посетить городской собор, построенный в неоготическом стиле, сделать снимки форта Сан‑Лоренсо и порта. Едут сюда и ради шопинга: Колон — одна из крупнейших в мире зон беспошлинной торговли.

Департамент Колон, Гондурас

Колон, расположенный на карибском побережье Гондураса, богат на исторические события. Именно в Трухильо — главном городе департамента — когда‑то прибыл Христофор Колумб. Здесь же состоялась первая католическая месса на американском материке.

В самом Трухильо сохранились постройки в колониальном стиле вроде кафедрального собора Сан‑Хуан Баутиста и мощного форта Санта‑Барбара. Департамент также известен нетронутыми пляжами и живописными национальными парками.

Маяк Колумба, Санто‑Доминго, Доминикана

Идея построить в доминиканской столице маяк появилась еще в 30-х годах прошлого века, однако строительство памятника началось только в 1986 году. Железобетонная достопримечательность, которую возводили силами специалистов из 50 стран мира, обошлась в $ 70 млн! Открытие маяка состоялось в октябре 1992 года — его приурочили 500-летию открытия Америки.

Маяк выглядит крайне внушительно: с высоты он напоминает огромный крест, а сбоку — военный бункер. На крыше памятника установлены 157 мощных прожекторов, которые включают несколько раз в год. Говорят, этот горящий крест можно увидеть даже на Кубе.

Внутри маяка есть музей и мраморный мавзолей с останками мореплавателя. Впрочем, никто не знает, на самом ли деле в маяке хранятся мощи Колумба. Некоторые уверены, что останки мореплавателя находятся в Кафедральном соборе в Севилье, а другие считают, что они утеряны.

Площадь Колумба, Нью‑Йорк, США

Columbus Circle или площадь Колумба — одно из самых известных мест Манхеттена в Нью‑Йорке. Именно здесь находится нулевой километр, от которого ведется отсчет всех расстояний в городе.

Площадь также знаменита памятником Христофору Колумбу, установленному на 21-метровой ростральной колонне, и "громкому" окружению. У Columbus Circle расположены небоскребы, в одном из которых находится штаб‑квартира CNN и международный отель Трампа.