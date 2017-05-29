Представители World Life Experience хотят собрать команду из шести мужчин и шести женщин в возрасте от 20 до 35 лет. В течение года эта группа объездит 40 стран в Европе, Азии, Африке и других регионах мира. Путешественники, в частности, побывают в Португалии, Испании, Австрии, Великобритании, Китае, Индии, Австралии и на Мадагаскаре.

Туристы должны будут писать заметки о свои приключениях, а также выкладывать фото и видео на сайте World Life Experience и в социальных сетях. Кроме того, они обязаны будут взаимодействовать с местными социальными организациями и участвовать в благотворительных проектах, например помогать бездомным.

World Life Experience обещает покрыть все расходы своих сотрудников — перелет, проживание, страховку, развлечения. Кроме того, туристам предоставят время на отдых: четыре перерыва в год по две недели каждый.

Заявки принимаются до 30 июня. Путешествия стартуют в середине сентября. Сотрудники World Life Experience должны будут ездить по миру все вместе.