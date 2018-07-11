Отойдите от края платформы: 9 самых красивых железнодорожных вокзалов в мире

Иногда железнодорожные вокзалы представляют собой больше, чем место, из которого можно уехать на поезде — к их созданию приложили руку великие архитекторы, на них не жалели деньги и время. Wanderlust рассказывает о девяти самых красивых железнодорожных вокзалах мира.

Центральный вокзал Нью-Йорка, США

Мало какой вокзал в мире может показать всю романтику путешествия по железной дороге. Каждый день в любом уголке просторного холла вы увидите встречи и прощания со слезами на глазах, крепкие деловые рукопожатия, суетливых пассажиров, спешащих на одну из 44 платформ вокзала.

Центральный вокзал является одной из самых посещаемых достопримечательностей в мире, которую каждый год посещает около 26 миллионов человек. Самая характерная черта вокзала — его богатое убранство и знаменитые часы работы Генри Эдварда Бедфорда.