"Отполированные": Топ-7 памятников, которые приносят деньги, удачу и любовь

Delfi Turgid
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Джульетта в Вероне
"Отполированные": Топ-7 памятников, которые приносят деньги, удачу и любовь
Foto: Shutterstock

Количество разнообразных памятников в мире исчисляется десятками, если не сотнями тысяч. И отнюдь немалая часть из них - по легенде - приносят удачу, деньги и любовь. Осталось выяснить какие именно.

Бык на Манхэттене

"Отполированные": Топ-7 памятников, которые приносят деньги, удачу и любовь
Foto: AFP/Scanpix / LETA

Кто такой

"Атакующий бык", или "Бык с Уолл-Стрит" — памятник, который борется за звание самой известной достопримечательности Нью-Йорка с самой статуей Свободы. Бронзовый бык стоит рядом с главной финансовой улицей мира и символизирует агрессивную стратегию на финансовом рынке — трейдеров, которые играют на повышение.

Происхождение легенды

Бык был отлит и установлен на деньги автора памятника — архитектора Артура ди Модика — и является одним из самых громких примеров уличного искусства. По словам ди Модика, он придумал своего "Атакующего быка" после экономического кризиса 1987 года, когда энергичное и агрессивное животное должно было символизировать мощь американского народа.

Что обещает

Сегодня "Бык с Уолл-Стрит" популярен не только у американцев. Особенно его любят китайские и индийские туристы. Первые — потому что скульптор установил копию быка в Шанхае, но оригинал всегда интересней. А вторые приезжают посмотреть на памятник, потому что он фигурирует в известном индийском фильме "Kal Ho Naa Ho". Трейдеры говорят, что бык приносит финансовую удачу, если подержаться за его рога.

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Джульетта в Вероне

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Delfi Turgid

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