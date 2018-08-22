Отпуск в сентябре: Пять мест в Европе, где все еще тепло

Delfi Turgid
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Сими, Греция
Отпуск в сентябре: Пять мест в Европе, где все еще тепло
Foto: Shutterstock

Формально лето еще не закончилось, но уже ощущается дыхание осени. Для тех, кто еще хочет продлить лето еще на немного, DELFI Tūrismagids рассказывает, где в Европе осенью еще тепло и можно загорать.

Полиньяно-а-Маре, Италия

Отпуск в сентябре: Пять мест в Европе, где все еще тепло
Foto: Shutterstock

Добрый совет: только не езжайте туда в августе — в это время там очень жарко и многолюдно. Именно поэтому лучше всего сюда приезжать осенью, чтобы насладиться природой недалеко от итальянского "каблука".

Осенью поток туристов спадает, но, тем не менее, здесь жизнь бьет ключом и сезон продолжается — не надо переживать из-за толп на пляжах, вода становится приятно освежающей, туристические объекты по-прежнему открыты, а прогулки по старинным улочкам вдоль исторических домов становятся еще приятнее.

  • Средняя температура в сентябре: +27
  • Средняя температура в октябре: +22
  • Средняя температура в ноябре: +18

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Сими, Греция

Source info

Delfi Turgid

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