Падение воздушного шара с туристами в Египте попало на видео

В Египте разбился воздушный шар с туристами. Об этом сообщает портал Lenta.ru со ссылкой на агентство Reuters. Летательный аппарат потерпел крушение возле Луксора утром по местному времени.

Причиной падения, скорее всего, послужили неблагоприятные погодные условия — пилот не смог справиться с управлением из-за слишком сильного ветра. В ходе трагедии погибла 36-летняя туристка из Южноафриканской республики, еще 12 человек пострадали. Всего в корзине шара находилось 20 человек из Аргентины, Испании и ЮАР. Мгновения катастрофы удалось заснять на видео. Им поделился Telegram-канал HUE.