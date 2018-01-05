Падение воздушного шара с туристами в Египте попало на видео

Delfi Turgid
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Падение воздушного шара с туристами в Египте попало на видео
Foto: AP/Scanpix

В Египте разбился воздушный шар с туристами. Об этом сообщает портал Lenta.ru со ссылкой на агентство Reuters. Летательный аппарат потерпел крушение возле Луксора утром по местному времени.

Причиной падения, скорее всего, послужили неблагоприятные погодные условия — пилот не смог справиться с управлением из-за слишком сильного ветра. В ходе трагедии погибла 36-летняя туристка из Южноафриканской республики, еще 12 человек пострадали. Всего в корзине шара находилось 20 человек из Аргентины, Испании и ЮАР.

Мгновения катастрофы удалось заснять на видео. Им поделился Telegram-канал HUE.

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Delfi Turgid

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