Пакруойская усадьба: никаких выдуманных историй

Есть места, во время посещения которых можно погрузиться в атмосферу далёкого, но такого притягательного XIX века. Одно из таких мест находится в 140 км от Риги, у наших соседей литовцев и называется Пакруойская усадьба. Пакруойская усадьба трепенто относится к традициям и поэтому 14-16 сентября уже второй год подряд пройдёт фестиваль Bumbulinės, который несколько веков назад придумал сам барон усадьбы.

Между прочим, Пакруойская усадьба была признана "Самым привлекательным направлением культурного туризма в Литве 2017"!

Foto: Пакруойская усадьба

Жизнь усадьбы всегда насыщенная и интересна. Концепция живого музея позволяет всё трогать и изучать, антураж, где каждая вещичка несёт в себе дух того века просто вынуждает скинуть с себя одежду XXI века и примерить наряды XIX. А вокруг гостей разыгрывается настоящее представление, из которого понятно, чем дышат эти люди. Здесь прошлое возрождается к жизни.

Никаких выдуманных историй

Foto: Илона Сухарученкова

Никаких выдуманных историй, только настоящая жизнь помещиков XIX века, в которой может поучаствовать каждый, провести день по-дворянски.

На глазах у почтенной публики разыгрывается настоящая драма, которая продолжается в течение всего дня.

А история такая:

Пока барон Фон Ропп был в отъезде, управляющему повезло изловить Тадаса Блинду – известного разбойника, который повадился в поместье. Но Тадас, храбрый малый, по уши влюбился в дочь Барона, и, как люди судачат, она отвечает ему взаимностью. Сможет ли их любовь растопить аристократические сердца Барона и Баронессы, а может Тадасу достанется лишь звонкий хлыст Управляющего и наказание при всем честном народе?

Всё это во всех подробностях смогут увидеть посетители усадьбы.

Несмотря на то, что история разыгрывается профессиональными актёрами, часто задействуются и зрители, которые в один момент могут стать родственниками барона или решить судьбу разбойника Тадаса.

Изысканные пеньюары, шляпки, жабо, фраки

В усадьбе много тематических мастерских. Историю которых вы сможете узнать от самих мастеров. Вам предложат принять участие в мастер-классах и приобрести их продукцию.

Foto: Илона Сухарученкова

Барон, будучи особым любителем моды, издал указ, который гласит, что гость, прибывший в усадьбу должен быть просвещен о последних веяньях моды и наряжен в праздничные одежды.

Foto: Илона Сухарученкова

Талантливая поместная швея представляет свою коллекцию одежды, которая шагает в ногу с последней модой XIX века. Вниманию дорогих гостей представлены элегантные платья, изысканные пеньюары, шляпки, жабо, фраки и пр.

А давайте наваляем себе шапочку или валенки

Всё чаще мы говорим о натуральных продуктах, натуральных материалах. И в одной из мастерских усадьбы вы сможете познакомиться с валяльщицами, узнать все секреты настоящей шерсти, например, что шерсть обладает целебными свойствами или способствует здоровому сну. Каждый сможет пощупать разные изделия и даже сделать что-то сам.

Foto: Пакруойская усадьба

Эфирные масла, запах аристократии и собственный аромат

В одной из мастерских усадьбы расположен целых "цех" парфюмера.

Foto: Пакруойская усадьба

Открываешь дверь и утопаешь в аромате цветов, растений, фруктов и пр. Здесь смогут рассказать, как должно пахнуть в доме, где живут бароны, как правильно подобрать своё запах, как создаются эфирные масла, о полезных свойствах которых знает почти каждый. Поведают о настоящих женских и мужских запахах и можно будет воочию увидеть настоящее мужское мыло – из пива!

Foto: Пакруойская усадьба

Только натуральный воск

В одной из мастерских можно будет узнать всё о мёде, воске и даже медовухе. Здесь можно сделать самому свечу, узнать как в старину выливали свечи.

Foto: Илона Сухарученкова

Знаете, это не просто мастерская, это такой мини музей, где можно увидеть огромное количество сувенирных пчёлок, почитать сказки о пчёлках.

Foto: Илона Сухарученкова

Обязательно попробуйте цветочную пыльцу и вдохните аромат сот.

В гостях у пивовара весело и интересно!

Пивовар – человек разносторонний! Он вам споёт, подыгрывая себе на аккордеоне и научит, как "первак" распознать, что "вторяк" нужно поварить, ну а "третяк" только для барышень и святош годится!

Foto: Пакруойская усадьба

Здесь вам предложат выпить пива с сухариками, в это время рассказывая, как создаётся это пиво. Всё расскажут без утайки, ведь что скрывать, вряд ли кто-то сможет воспроизвести этот рецепт дома, т.к. все вспомогательные средства родом из 19 века.

Скотный двор с дружелюбными домашними животными

Foto: Пакруойская усадьба

Дети в восторге от встречи с козочкой или курочкой. В усадьбе живут много разных животных. Иногда они находятся в своих домиках, а в хорошую погоду гуляют по территории усадьбы, всё, как это было принято несколько веков назад. Здесь вы увидите настоящего козла, с огромными рогами и сможете покататься на лошадях, а также получить мастер-класс верховой езды.

Интересные истории и скрипучая кровать

Foto: Илона Сухарученкова

Не отказывайте себе в удовольствие взять гида по усадьбе, который расскажет об особенности места, уникальном мосте и острове влюблённых. Который сможет познакомить вас лично с бароном и возможно позволит заглянуть в покои баронессы.

При усадьбе есть гостиница. Номера находятся и в главном здании, и в доме дворецкого. Для молодожёнов есть отдельные номера с настоящей скрипучей кроватью. Зачем? Эту легенду обязательно нужно узнать!

Foto: Илона Сухарученкова



А в старой мельнице находчивые хозяева устроили знаете что? Кинотеатр! Значит садишься на мешки с зерном, обкладываешься подушечками и наслаждаешься!

Прощальное письмо лосося или кучка

Foto: Пакруойская усадьба

Обед в атмосфере времён расцвета усадьбы- корчма "Трактерюс", как и всё поместье, была построена в XIX веке. Названия блюд повеселят, а размер порции и подача, однозначно, порадуют.

Foto: Илона Сухарученкова

Ежегодные мероприятия

Foto: Пакруойская усадьба

Уже несколько лет подряд здесь организуются такой праздник, как Фестиваль незаурядных кулинаров и пивоваров Bumbulinės.

История гласит, что Bumbulinės в прошлом столетии организовывал Барон Пакруойской усадьбы.

Обычно праздник проходил в сентябре, видимо, Барон хотел одним выстрелом убить двух зайцев: отблагодарить работникам за летние труды и мотивировать их перед началом осенних работ. Поэтому на празднике Bumbulinės всегда хватало развлечений, для гостей Барон жаловал несколько бочек пива, а на костре запекались разные сорта мяса.

Пакруойская усадьба возобновила традицию. 14-16 сентября традиции будут возрождены в контексте XXI века.

А зимой состоится фестиваль ледяных скульптур со световым шоу "Огонь и лёд" и к концу года ожидается феерическое мероприятие, которое никого не оставит равнодушным.

А ещё подробнее? Знаете, это невозможно. Всё можно узнать только самим. Что-то ещё можете присмотреть на их сайте или в фейсбуке Пакруойская усадьба