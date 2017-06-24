Паланга: как провести выходные с семьей почти бесплатно

В Палангу с каждым годом приезжает все больше семей с детьми. И это не удивительно – молодых родителей курорт привлекает не только морем и песчаными пляжами, но и чистым сосновым воздухом, мягким климатом. Кроме того, в Паланге для детей существует масса развлечений, в том числе – и бесплатные.

Бесплатные пускания мыльных пузырей и сказки

Маленькие гости курорта, их родители и гости курорта могут принять участие в пускании мыльных пузырей, которое названо "Часом ловли ветра". На протяжении всего лета каждую субботу с 11 до 13 ч. волонтеры будут ждать детей на центральной площади города и в палангском Парке сказок. "Ничего с собой приносить не нужно – обо всем позаботятся организаторы. Дети могут просто веселиться", – сказала директор Палангского центра культуры и молодежи Вита Петраускене. В Парке сказок ждет не только пускание пузырей, но и возможность рисовать мелками, раскрашивать картинки.

Foto: Organizatorių nuotr.

Неслучайно развлечения предлагаются не только на центральной площади, но и в парке. По словам Петраускене, это место выбрано не только из-за дружественной по отношению к детям обстановке, развитой инфраструктуры. Есть еще одна цель - заинтересовать детей литовскими сказками, а родителям предоставить возможность найти время для чтения книг детям. "Здесь литовские сказки можно не только прочитать, но и услышать. Около каждой скульптуры есть табличка, на которой название сказки написано по-литовски и по-английски. Нажав кнопку, можно услышать сказку на выбранном языке".

В конце ул. С.Дауканто, недалеко от парка Бирутес, в расположенном в сосновом бору Парке сказок стоят 4 скульптуры по мотивам литовских сказок: "Фасоль", "Лиса и кувшин", Волк глотает кость", "Солнце и луна".

"Я думаю, прогулка по Парку сказок может стать семейным ритуалом, который закрепит интерес к чтению. Скоро появится сказка "Ель - королева ужей", а потом и другие", - поделилась планами Петраускене.