Париж Персидского залива. Полиция на суперкарах, золотые унитазы и длинные шпили: на что способны арабы

Delfi Turgid
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Восьмое чудо света
Париж Персидского залива. Полиция на суперкарах, золотые унитазы и длинные шпили: на что способны арабы
Foto: Shutterstock
Lenta.ru

Еще каких-то полвека назад территория современных Объединенных Арабских Эмиратов представляла довольно унылое зрелище: безжизненная пустыня с раскинувшимися по ней поселениями бедуинов или убогие рыбацкие лачуги у моря. Все изменилось, когда здесь нашли нефть. Теперь это современная страна, где крутятся баснословные деньги, разъезжают машины класса люкс и суперкары последних моделей, строятся самые высокие в мире небоскребы, взгляд ласкает теплый Персидский залив и белоснежный песок. Корреспондент «Ленты.ру» побывала в этой арабской сказке и захотела туда вернуться.

Роскошь повсюду

Замысловатые дорожные развязки, опутывающие Дубай, возвышающиеся суперсовременные небоскребы. Там, где раньше не росла и травинка, разбиты тенистые сады. Искусственные острова с дорогими отелями или резиденциями, возле которых выстраиваются в очередь дорогие автомобили и паркуются великолепные яхты.

Недавно опубликовали рейтинг, в котором отмечены самые дорогие для туристов города мира. Эксперты подсчитали, сколько в среднем тратит путешественник за сутки. На первом месте оказался Дубай, оставив далеко позади Париж и Сингапур, ранее считавшиеся лидерами. В ближневосточном городе туристы оставляют ни много ни мало 537 долларов в день.

Дубай — один из самых современных городов мира. Это чувствуешь, едва переступив порог аэропорта. Прекрасные дороги, вагоны метро без водителя, идеальный сервис. Все окружающее буквально источает роскошь. Дубай не зря называют "Парижем Персидского залива". Здесь быстро привыкаешь к кондиционерам на остановках и полицейским на дорогих машинах.

Париж Персидского залива. Полиция на суперкарах, золотые унитазы и длинные шпили: на что способны арабы
Foto: Vida Press

В знаменитом небоскребе Бурдж-Халифа расположена самая высокая в мире смотровая площадка. Считается, что башня, над строительством которой работали 12 тысяч рабочих, сможет выдержать землетрясение магнитудой до шести баллов.

Буквально за считанные секунды высокоскоростной лифт доставляет на 148-й этаж, расположенный на высоте 555 метров от земли. Считается, что в Бурдж-Халифе одновременно могут находиться 35 тысяч человек — население небольшого городка.

Если нет тумана, Дубай виден как на ладони. Лучше всего приехать сюда к пяти часам вечера, на закате солнца. Можно успеть посмотреть шоу поющих и танцующих фонтанов, расположившихся у подножия Бурдж-Халифы. В этом небоскребе находятся офисы крупных компаний, жилые квартиры. Сотый этаж полностью принадлежит одному из миллиардеров.

Для достижения эстетического совершенства владельцы небоскреба позаботились даже о запахе. По всем помещениям общего доступа распространяется аромат, созданный специально для Бурдж-Халифы. Те, кто заказывает экскурсионный тур, могут попасть в одно из лучших заведений мира — ресторан "Армани", можно прийти сюда и самостоятельно, забронировав столик, однако стоить это будет в разы дороже. Внутри вас ожидает стильный интерьер, разработанный самим известным кутюрье, изысканные блюда из морепродуктов, роскошные десерты. Такой ужин забыть невозможно.

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Восьмое чудо света

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Delfi Turgid

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