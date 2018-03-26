Пасхальные каникулы: 10 самых недорогих городов Европы (включая Ригу)

Пасхальные каникулы — отличное время, чтобы попутешествовать по Европе и побывать в прекрасных городах, которые не только запомнятся вам своей красотой, но и весьма дружелюбны к вашему кошельку, пишет Telegraph Travel.

В очередном исследовании, проведенном Post Office, между собой сравнили различные города Европы, используя стоимость двух ночей в трехзвездочном отеле в каждом городе на двух человек, чашку кофе, банку пива, бутылку Coca-Cola, бокал вина, ужин из трех блюд на двоих (с бутылкой вина), стоимость общественного транспорта (48-часовой билет на все виды транспорта), поездку на экскурсионном автобусе по городу, вход в музеи и художественные галереи. И вот что получилось у исследователей.

10. Лилль

Foto: Pixabay

Общие расходы: 238,64 евро

Несмотря на свое расположение на севере Франции, этот очаровательный город не похож на грандиозные французские города с надменно-изысканной архитектурой. Даже в дождливый день здесь можно посидеть в открытом кафе, наблюдая за неторопливым движением автомобилей и пешеходов. По сравнению с Парижем, здесь никто не сигналит в раздражении и спешке. Спокойный Лилль словно не нуждается в том, чтобы кого-то впечатлять — да и зачем?