Пассажиры Tallink смогут изучить 100-летние традиции эстонской кухни в ресторанах паромов

В середине сентября пассажиры Tallink впервые получат возможность насладиться на борту судов предприятия меню, составленным топовым шеф-поваром Эстонии. Основой для меню, посвященного 100-летнию Эстонской Республики, станут истинно эстонские вкусы. Составивший меню топ-повар Пеэтер Пихель постарался достойно отдать дань уважения эстонскому государству, лесам и природе, а также живущим здесь людям.

Главным мотивом стандартного меню Пеэтера Пихеля, состоящего из пяти блюд, а также предназначенного для веганов меню из трех блюд, стала локальность — вместе были сведены местные ингредиенты и традиционные техники приготовления еды коренных эстонцев.

“Мне хотелось, чтобы главное место в меню занимали качественные местные ингредиенты и блюда, которые за последние сто лет стали знаковыми для эстонцев, и чтобы клиенты Tallink из соседних регионов и из дальних стран смогли приятно удивиться эстонским вкусам, подобно нашим европейским гостям, уже испытавшим это во время председательства Эстонии”, — сказал Пихель, которому уже приходилось надевать колпак шеф-повара на ужинах во время председательства Эстонии в Совете Европейского союза.

По словам Пихеля, основные мотивы предназначенного для судов Tallink меню Nordic и меню, предлагавшегося во время председательства в ЕС, являются одинаковыми — главным является использование ингредиентов от малых местных производителей и как можно большего количества различных растущих на природе лестных растений и трав, благодаря чему гостям и клиентам предлагаются традиционные эстонские блюда в новом ключе.

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“Я убежден, что еда должна меняться вместе со временем. Например, в нашем меню предлагается манный мусс, однако, он совсем не такой, каким мы его помним по школьной столовой. Для достижения более сильного вкуса, помимо пшеничной манны используется также и гречневая манна, а бархатистая и воздушная текстура мусса достигается с помощью бутылки с сифоном”, — добавил Пихель.

Для вегетарианцев и веганов на базе стандартного меню создано специальное меню из трех блюд, в котором мясо и рыба заменены на выращенные в Эстонии корнеплоды и лесные растения, такие как козелец, топинамбур и савойская капуста.

“Ранее мы уже сотрудничали с различными топовыми шеф-поварами из Швеции и Финляндии, но Пеэтер является первым таким топовым шеф-поваром из Эстонии, и мы очень рады познакомить пассажиров с его кулинарным творчеством. Так как мы являемся лидером по предложению незабываемых блюд во время поездок по Балтийскому морю, для нас очень важно и приятно отправиться по случаю столетнего юбилея Эстонской Республики вместе с клиентами в историческое путешествие и предложить им традиционные вкусы в новом ключе. Именно Пеэтер лучше всего подходит в качестве гида для такого путешествия, и поэтому мы полностью доверились ему в составлении нового меню, основанного на отечественной кухне”, — сказала руководитель отдела по питанию Tallink Grupp Кюлли Йоакит.

Насладиться блюдами меню Пеэтера Пихеля Nordic можно будет начиная с 19 сентября в ресторанах fine dining Tallink Gourmet и Bon Vivant на судах линий Таллинн-Стокгольм и Хельсинки-Стокгольм.