Переезжаем в будущем году: 12 лучших стран для жизни

ООН опубликовала свой ежегодный отчет Human Development Report, в рамках которого составляется рейтинг стран, где люди живут долго, а их здоровье находится на самом высоком уровне. Другими словами, организация представила рейтинг лучших стран для жизни. И вот куда, на взгляд организации, нам всем нужно переехать.

12. Гонконг

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Гонконг - специальный административный район Китайской Народной Республики, один из ведущих финансовых центров Азии и мира. Экономика территории основывается на свободном рынке, низком налогообложении и невмешательстве государства в экономику.

Гонконг не является офшорной территорией, это свободный порт, и он не взимает таможенных сборов на импорте, там нет налога на добавленную стоимость или его эквивалентов.

Средняя продолжительность жизни здесь – 84 года.

11. США

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Соединенные Штаты — высокоразвитая страна, обладающая первой экономикой мира по номинальному ВВП и второй по ВВП (ППС). Хотя население страны составляет лишь 4,3% от общемирового, американцам принадлежит около 40% совокупного мирового богатства.

Соединенные Штаты занимают лидирующие позиции в мире по ряду социально-экономических показателей, включая среднюю зарплату, ИЧР, ВВП на душу населения и производительность труда.

США получили высокую оценку по такому критерию, как финансовое здоровье. В среднем американцы получают $53 245 в год.

10. Канада

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Канада является одной из самых богатых стран мира с высоким доходом на душу населения и является членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и "Большой семерки".

Канада получила высокую оценку по критерию образования. Более половины жителей страны становятся выпускниками колледжа.

9. Исландия

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В стране активно развиваются биотехнологии, туризм, банковский бизнес, информационные технологии. Исландия – страна с высоким уровнем жизни.

Здесь очень высокий уровень ожидаемой продолжительности жизни, в среднем люди живут 82,7 года.

8. Ирландия

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Страна имеет преимущество перед своими европейскими соседями благодаря большим инвестициям со стороны США, низким издержкам производственной и торговой деятельности, большой гибкостью рабочей силы, высокому уровню производительности и существованию тесных связей между учебными заведениями и промышленными предприятиями.

В Ирландии находятся дочерние предприятия шести крупнейших мировых производителей в сфере IT — IBM, Intel, Hewlett Packard, Dell, Oracle, Microsoft, а также еще около 300 крупных местных компаний, которые все вместе дают около трети всего экспорта страны.

Здесь низкий уровень преступности. Уровень убийств составляет всего 1,1 на 100 тыс. человек согласно последним данным.

7. Нидерланды

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Нидерланды — высокоразвитая в экономическом плане страна. На сферу услуг припадает 73% ВВП, промышленность и строительство — 24,5%, сельское хозяйство и рыболовство — 2,5%.

Среди важнейших секторов оказания услуг преобладают: транспорт и связь, кредитно-финансовая система, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), образование, международный туризм, комплекс деловых услуг.

Здесь один из самых низких уровней неравенства доходов в мире (12,4%), причем этот показатель стабильно снижается начиная с середины 1990-х гг.

6. Сингапур

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Сингапур — высокоразвитая страна с рыночной экономикой и низким налогообложением, в которой важную роль играют транснациональные корпорации.

Сингапур причисляют к восточноазиатским тиграм за быстрый скачок экономики до уровня развитых стран.

В стране развиты производства электроники, судостроение, сектор финансовых услуг. Один из крупнейших производителей CD-приводов. Ведутся масштабные исследования в области биотехнологий.

Здесь также довольно высокий уровень продолжительности жизни. В среднем люди живут в Сингапуре 83 года.

5. Дания

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Дания — индустриально-аграрная страна с высоким уровнем развития. Доля промышленности в национальном доходе — более 40%.

Страна стоит на первом месте в мире по объему внешнеторгового оборота на душу населения.

Если сравнивать зарплаты мужчин и женщин в этой страны, то уровень неравенства составляет всего 7,8% для штатных сотрудников.

Для сравнения, в США уровень неравенства составляет 17,9%.

4. Германия

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Будучи мировым лидером в ряде промышленных и технологических секторов, она является третьим в мире экспортером и импортером товаров.

Германия — развитая страна с очень высоким уровнем жизни. Она поддерживает социальное обеспечение и универсальную систему здравоохранения, охрану окружающей среды и бесплатное высшее образование.

Здесь практически все университеты являются доступными для резидентов и иностранных студентов. Более 96% населения Германии получают по меньшей мере среднее образование.

3. Швейцария

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Швейцария — одна из самых развитых и богатых стран мира. Швейцария — высокоразвитая индустриальная страна с интенсивным высокопродуктивным сельским хозяйством и почти полным отсутствием каких-либо полезных ископаемых.

По подсчетам западных экономистов, она входит в первую десятку стран мира по уровню конкурентоспособности экономики.

Эта страна занимает высокий рейтинг в связи с общим благосостоянием. В среднем здесь люди живут 83 года, при этом в стране очень низкий риск заражения малярией, ВИЧ и туберкулезом.

2. Австралия

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Австралия является одной из развитых стран, являясь тринадцатой по размеру экономикой в мире, и занимает шестое место в мире по ВВП в расчете на душу населения.

Военные расходы Австралии являются двенадцатыми по размеру в мире.

На образование приходится 5% ВВП страны. Согласно исследованиям в Австралии люди учатся около 20 лет.

1. Норвегия

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Норвегия — крупнейший производитель нефти и газа в Северной Европе.

Вот уже 13-й год подряд Норвегия является лидером по уровню жизни, уровню продолжительности жизни населения.

Страна щедро финансирует систему здравоохранения, а средняя продолжительность жизни здесь - 82 года.