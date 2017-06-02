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В интернете запустили сервис Listen to the clouds, позволяющий в режиме реального времени прослушивать переговоры пилотов самолетов и диспетчеров аэропортов из разных стран.
На портале доступно много воздушных гаваней из различных государств и регионов. Там, в частности, представлены аэропорты США, Бельгии, Франции, Норвегии, Польши, Швейцарии, Малайзии, Японии, Китая, Австралии и России.
Фоном для переговоров служит расслабляющая музыка в стиле эмбиент. Создателем проекта является шведский программист Андерс Аберг (Anders Åberg).