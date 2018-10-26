Пилоты рассказали, о чем никогда не говорят пассажирам

Пилоты в ходе опроса признались, что есть вещи, о которых они никогда не расскажут пассажирам, сообщает Daily Mail.

Так, по словам пилотов, они никогда не скажут находящимся на борту людям, что не могут найти аэропорт, потому что "внизу слишком много огней".

Также пилот одной из авиакомпаний признался, что никогда не раскрывает всей правды о турбулентности. Он пояснил, что призывает пассажиров оставаться в кресле и пристегнуть ремень, однако иногда ему хочется добавить, что это необходимо, "если вы не хотите оказаться прижатым к потолку".

Большинство пилотов добавили, что, если террорист вломится в кабину с угрозами, они также не скажут об этом пассажирам, так как на борту может начаться паника, которая точно приведет к авиакатастрофе.

Кроме того, пилоты не рассказывают о возрасте самолета и не раскрывают детали уборки на борту.