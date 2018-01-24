Планируем поездку в Абу-Даби: пять главных советов

Абу-Даби, окруженный кристально прозрачными водами Аравийского моря и песками пустыни, является одним из самых быстро растущих городов мира. Он привлекает туристов уникальными возможностями для покупок, парком "Ferrari World", головокружительными аквапарками, престижными ресторанами и, конечно же, мототрассой F1. Однако город не всегда был роскошным и современным, начало его истории было скромным. airBaltic знакомит с пятью отличными возможностями познакомиться с традиционной стороной Абу-Даби.

Мечеть Шейха Зайда

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Посещение мечети Шейха Зайда – отличный способ начать знакомство с Абу-Даби, его культурой, историей, традициями и наследием. Мечеть является одним из иконических зданий Абу-Даби: 82 купола, 24-каратные золотые люстры и вместимость 40 тыс. человек делают храм одним из крупнейших в мире. Мечеть названа в честь Шейха Зайда, первого президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), который тут и похоронен. Если вы хотите осмотреть эту внушительную монументальную постройку, мечеть Шейха Зайда открыта для посетителей ежедневно с 9:00 до 22:00 (кроме утра пятницы).

Оазис в пустыне

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Однодневную экскурсию в город в оазисе Аль-Айн нужно заказать обязательно. Пальмовый оазис, омываемый природными горными источниками, находится всего в двух часах езды от Абу-Даби. Это родной город Шейха Зайда, в котором расположен дом его детства – крепость Аль-Джахили. Она построена в 1890 году, чтобы защитить город и его благоустроенные пальмовые сады. В крепости находятся туристический центр и музей, в котором размещена фотовыставка британского исследователя сэра Уилфреда Тезингера (Ser Wilfred Thesinger) об истории ОАЭ и жизни страны в 40-е годы 20-го века.

Госпиталь для сапсанов

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Охота с сапсанами – традиционное хобби в ОАЭ, ею и сейчас увлекаются многие. Традиционно сапсаны были важной частью повседневной жизни обитателей пустыни – птиц обучали охоте. Знания о том, как тренировать сапсанов, передавались через поколения, что позволило этому занятию дойти до наших дней и превратиться в азартный вид спорта. Поскольку сапсаны и сейчас остаются важной и неотъемлемой частью культуры ОАЭ, о них особо заботятся – открытый в 1999 году в Абу-Даби госпиталь для сапсанов должен увидеть каждый турист. Со дня открытия здесь лечились более 42 000 сапсанов. Примите участие в двухчасовой экскурсии, чтобы посмотреть птиц, побывать в больнице, где лечат раненых сапсанов, увидеть величественных птиц во время полета и сделать на память фотографию с сапсаном на руке.

Мечтать под звездным небом

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По мнению местных жителей, если вы посещаете Объединенные Арабские Эмираты, возможность поездки по пустыне упускать нельзя. Эта развлекательная поездка, одна из самых популярных и среди туристов, и среди местных жителей, сочетает в себе веселье и приключения – на сафари можно отправиться на верблюде или в комфортабельном джипе 4x4. Программу поездки можно выбрать из нескольких – от полдня до целого дня или даже с ночевкой в лагере посреди пустыни, чтобы насладиться арабским гостеприимством и звездным небом.

Жемчужины Эмиратов

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Увидеть Абу-Даби с другого ракурса и покататься по теплым и прозрачным водам Аравийского моря можно, если отправиться на кораблике на ловлю жемчужин. На палубе вас встретят и побалуют с истинным восточным гостеприимством. Берегитесь цапель, фламинго и других птиц, которые обитают в этом экзотическом месте! Полулежа на палубе кораблика на удобных подушках и наслаждаясь арабским кофе и финиками, вы прослушаете рассказ гида о том, как предки нынешних местных жителей ныряли в море за устрицами в надежде найти и жемчужины на продажу. После демонстрации ныряния можно попробовать собственноручно открыть устрицу и не забыть поискать в раковине жемчужину. Если вам посчастливится, возьмите жемчужину с собой на память. Длительность поездки – примерно два часа, они организуются ежедневно.

Латвийская авиакомпания airBaltic в сотрудничестве с Etihad Airways начала прямые полеты из Риги в Абу-Даби 29 октября 2017 года. На следующий сезон (28 октября 2018 года) регулярные полеты между двумя городами возобновятся снова. Они будут выполняться четыре раза в неделю на самолетах Bombardier CS300. Билет в один конец стоит начиная со 129 евро, включая сборы аэропорта и расходы по сделке.