Плохо там, где нас нет: зачем туристы едут в трущобы

Мумбаи, Индия

Знаменитые трущобы в центре Мумбаи - Дхарави - с каждым годом становятся все более популярным туристическим направлением. Для путешественников это таинственное место из фильма "Миллионер из трущоб", и едут они сюда уже вполне подготовленными. То, что они ожидают увидеть, здесь есть - и нищета, и огромные кучи мусора, и вонь из открытых канализационных люков. А еще это гигантская фабрика по производству товаров, которые экспортируются по всему миру. Здесь нет дорог, школ, магазинов и прочих признаков инфраструктуры. А средняя заработная плата составляет $ 1-2 в день. Душ принимают в реке с мутной водой, а в туалет ходят где придется – в жилых постройках нет туалета, кухни, да и спать там не на чем.

Foto: Vida Press

Туристические компании предлагают пешеходные экскурсии с осмотром местных достопримечательностей. До Дхарави путешественников довозят на машине, а на протяжении всей экскурсии группу сопровождает гид. Сначала туристы отправляются в зону переработки – металл и пластик поступают в Дхарави из всех точек мира, поэтому промзона - обязательное место для посещения. Здесь будет возможность посмотреть весь процесс, от сортировки до готовых пластиковых гранул.

Следующий пункт маршрута — "смотровая площадка" Дхарави, то есть крыша, откуда открывается вид на все бараки и горы мусора.

Чтобы привести туристов в чувство после увиденного, группа направляется исследовать керамическую колонию Кумбхарвада. Это самая старая часть Дхарави, где ремесленники создают глиняные горшки для всей Индии. Завершает экскурсию вегетарианский обед в доме местных жителей. Гастрономический изысков ждать не стоит, главных блюдом будет пападам — очень тонкая лепёшка из чечевичной муки.