Площадь Бастилии в Париже станет пешеходной

Delfi Turgid
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Площадь Бастилии в Париже станет пешеходной
Foto: Shutterstock

В апреле 2018 года в Париже начнется реконструкция площади Бастилии. В итоге зона вокруг Июльской колонны станет пешеходной, сообщает портал 34travel.me со ссылкой на официальный сайт столицы Франции. Проект реконструкции площади будет представлен местным жителям 18 декабря.

Первым делом у подножия Июльской колонны уберут круговое автомобильное движение и сделают эту зону пешеходной. Работы планируют завершить в июне 2019 года.

Затем начнется второй этап реконструкции – работы по постройке лестницы, которая будет вести к реке Сене. У воды сделают проход под мостом, а также высадят 50 деревьев.

Площадь Бастилии названа в честь одноименной крепости, разрушенной во время Великой французской революции. А Июльская колонна была открыта в 1840 году в память о "трех днях славы" во время Июльской революции 1830 года.

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Delfi Turgid

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