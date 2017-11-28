Площадь Бастилии в Париже станет пешеходной

В апреле 2018 года в Париже начнется реконструкция площади Бастилии. В итоге зона вокруг Июльской колонны станет пешеходной, сообщает портал 34travel.me со ссылкой на официальный сайт столицы Франции. Проект реконструкции площади будет представлен местным жителям 18 декабря.

Первым делом у подножия Июльской колонны уберут круговое автомобильное движение и сделают эту зону пешеходной. Работы планируют завершить в июне 2019 года.

Затем начнется второй этап реконструкции – работы по постройке лестницы, которая будет вести к реке Сене. У воды сделают проход под мостом, а также высадят 50 деревьев.

Площадь Бастилии названа в честь одноименной крепости, разрушенной во время Великой французской революции. А Июльская колонна была открыта в 1840 году в память о "трех днях славы" во время Июльской революции 1830 года.