Пляжи, свадьба, святые места: 10 причин посетить Грецию

Греция — удивительная страна с мягким средиземноморским климатом, живописной природой и огромным историческим наследием. Если вы никогда не были в Греции, то мы настоятельно рекомендуем ее посетить. Зачем? Портал Euromapa подготовил список из 10 причин посетить Грецию.