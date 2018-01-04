Пляжи, свадьба, святые места: 10 причин посетить Грецию

Греция — удивительная страна с мягким средиземноморским климатом, живописной природой и огромным историческим наследием. Если вы никогда не были в Греции, то мы настоятельно рекомендуем ее посетить. Зачем? Портал Euromapa подготовил список из 10 причин посетить Грецию.
1. Лучший пляжный отдых в Европе
Среди мест для пляжного отдыха в Европе Греции просто нет равных. Омываемая сразу четырьмя морями (Эгейским, Фракийским, Ионическим и Средиземным), Греция лидирует в Европе по количеству песчаных пляжей. Побережье Греции — это почти 14 тысяч километров пляжей. Здесь вы обязательно найдёте себе место по вкусу: от роскошных, уединённых пляжей до весёлых, оживлённых курортов и диких, скалистых бухт. Более 350 пляжей Греции отмечены голубыми флагами, что свидетельствует об их кристальной чистоте. Наибольшее количество голубых флагов имеют пляжи Крита, Корфу, Пелопонесс и Халкидики.