Пляжи, свадьба, святые места: 10 причин посетить Грецию

Delfi Turgid
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2. Паломничество по святым местам
Пляжи, свадьба, святые места: 10 причин посетить Грецию
Foto: Shutterstock

Греция — удивительная страна с мягким средиземноморским климатом, живописной природой и огромным историческим наследием. Если вы никогда не были в Греции, то мы настоятельно рекомендуем ее посетить. Зачем? Портал Euromapa подготовил список из 10 причин посетить Грецию.

1. Лучший пляжный отдых в Европе

Пляжи, свадьба, святые места: 10 причин посетить Грецию
Foto: Shutterstock

Среди мест для пляжного отдыха в Европе Греции просто нет равных. Омываемая сразу четырьмя морями (Эгейским, Фракийским, Ионическим и Средиземным), Греция лидирует в Европе по количеству песчаных пляжей. Побережье Греции — это почти 14 тысяч километров пляжей. Здесь вы обязательно найдёте себе место по вкусу: от роскошных, уединённых пляжей до весёлых, оживлённых курортов и диких, скалистых бухт. Более 350 пляжей Греции отмечены голубыми флагами, что свидетельствует об их кристальной чистоте. Наибольшее количество голубых флагов имеют пляжи Крита, Корфу, Пелопонесс и Халкидики.

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2. Паломничество по святым местам

Source info

Delfi Turgid

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