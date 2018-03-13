По Монако за "минималку": Топ-8 развлечений одной из самых дорогих стран Европы

Delfi Turgid
Оставить комментарий
1 8
Сокка на рынке Кондамин
По Монако за "минималку": Топ-8 развлечений одной из самых дорогих стран Европы
Foto: Shutterstock

У большинства Монако ассоциируется с шикарной и очень дорогой жизнью: сверкающие казино, роскошные ночные клубы, эксклюзивные бутики и рестораны. Более того, именно здесь проходит престижнейшая гонка "Формулы-1" — Гран-при Монако. Но побывать в Монако можно и без особого ущерба для кошелька и Lonely Planet рассказывает, как это сделать.

Тренируйте силу воли — вместо того, чтобы выпить бокал шампанского Вдовы Клико в идиллическом пентхаусе, отправляйтесь на набережную, где Средиземное море манит своим лазурным цветом. Монако по сути является приморским курортом и может многое предложить даже самому прижимистому гостю.

Прогуляйтесь по королевскому району

По Монако за "минималку": Топ-8 развлечений одной из самых дорогих стран Европы
Foto: Vida Press

Старый город Монако — Ле Роше — расположен на скалистом пике, который возвышается над остальным городом. Его старинные, вымощенные камнем улочки ведут к замку княжеской семьи — резиденции правителей Монако из рода Гримальди. Замок был построен в 1215 году, публичный доступ открыт лишь к части апартаментов. Стоимость входного билета — 8 евро. Бесплатно можно посмотреть смену караула, которая происходит каждый день ровно в 11:55. Недалеко от дворца в Кафедральном соборе Монако находятся покрытые цветами могилы Принца Ренье III и Принцессы Грейс.

1 8
Сокка на рынке Кондамин

Source info

Delfi Turgid

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

Территорию Монако искусственно расширят за €1 млрд

Территорию Монако искусственно расширят за €1 млрд

Шесть самых маленьких в мире стран, которые можно осмотреть за один день

Шесть самых маленьких в мире стран, которые можно осмотреть за один день

10 европейских скрытых жемчужин: городки и поселки, которые выглядят, как сказка

10 европейских скрытых жемчужин: городки и поселки, которые выглядят, как сказка

Порту vs. Лиссабон: куда поехать в первую очередь?

Порту vs. Лиссабон: куда поехать в первую очередь?

ФОТО: В Терветском природном парке затопило площадку с аттракционами

ФОТО: В Терветском природном парке затопило площадку с аттракционами

ФОТО: Обвалилась самая длинная пещера Латвии; ее растаскивают на сувениры

ФОТО: Обвалилась самая длинная пещера Латвии; ее растаскивают на сувениры (5)

По Монако за

По Монако за "минималку": Топ-8 развлечений одной из самых дорогих стран Европы

ФОТО. Маршрут на каникулы: поместье Дунтес — в гостях у барона Мюнхгаузена

ФОТО. Маршрут на каникулы: поместье Дунтес — в гостях у барона Мюнхгаузена

подробнее
ФОТО: Обвалилась самая длинная пещера Латвии; ее растаскивают на сувениры

ФОТО: Обвалилась самая длинная пещера Латвии; ее растаскивают на сувениры (5)

"На Тенерифе к нам относились как к рабам". Москвичка рассказала о своем переезде на Тенерифе (11)

ФОТО: В Терветском природном парке затопило площадку с аттракционами

ФОТО: В Терветском природном парке затопило площадку с аттракционами

По Монако за

По Монако за "минималку": Топ-8 развлечений одной из самых дорогих стран Европы

Лучшие в мире пляжи для нудистов

Лучшие в мире пляжи для нудистов (80)

подробнее