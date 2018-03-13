По Монако за "минималку": Топ-8 развлечений одной из самых дорогих стран Европы

У большинства Монако ассоциируется с шикарной и очень дорогой жизнью: сверкающие казино, роскошные ночные клубы, эксклюзивные бутики и рестораны. Более того, именно здесь проходит престижнейшая гонка "Формулы-1" — Гран-при Монако. Но побывать в Монако можно и без особого ущерба для кошелька и Lonely Planet рассказывает, как это сделать.

Тренируйте силу воли — вместо того, чтобы выпить бокал шампанского Вдовы Клико в идиллическом пентхаусе, отправляйтесь на набережную, где Средиземное море манит своим лазурным цветом. Монако по сути является приморским курортом и может многое предложить даже самому прижимистому гостю.

Прогуляйтесь по королевскому району

Foto: Vida Press

Старый город Монако — Ле Роше — расположен на скалистом пике, который возвышается над остальным городом. Его старинные, вымощенные камнем улочки ведут к замку княжеской семьи — резиденции правителей Монако из рода Гримальди. Замок был построен в 1215 году, публичный доступ открыт лишь к части апартаментов. Стоимость входного билета — 8 евро. Бесплатно можно посмотреть смену караула, которая происходит каждый день ровно в 11:55. Недалеко от дворца в Кафедральном соборе Монако находятся покрытые цветами могилы Принца Ренье III и Принцессы Грейс.