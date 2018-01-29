Подумайте дважды: 12 мест, куда в 2018 году лучше не ездить

За последние 12 месяцев во многих странах наблюдается усиление негативного отношения к туристам, наплыв которых мешает местным жителям или вредит хрупким экосистемам. Чтобы помочь туристам спланировать полноценное путешествие, CNN Travel рассказывает о 12 местах, куда в этом году лучше не ездить. Во избежание, так сказать.

Остров Скай, Шотландия

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В 2017 году инфраструктура крупнейшего острова Шотландии заскрипела под колесами тысяч автобусов и автомобилей с туристами, которые ездили по старинным узким улочкам, направляясь к сказочным Бассейнам феи, легендарным местам для любования закатами в Эльголе и одинокой скале Олд-ман-оф-сторр. В конце концов, терпение местных жителей красивого острова лопнуло, и они обратились в полицию, когда выносить шум, толпы и плохие манеры туристов они уже не могли. Полиция рекомендовала посетителям держаться подальше от населенных мест, если только у них нет здесь забронированного места проживания.

Если вы все-таки решились: то приезжайте сюда вне летнего сезона, когда уменьшается число посетителей, а местные достопримечательности можно осмотреть без толп галдящих туристов.

Альтернатива: посетите острова Рам, Мак, Эйлен Донан или отправляйтесь на юг и побывайте на острове Джура.