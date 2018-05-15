Поговорить с рыбкой, послушать сказку, украсть шампунь: названы самые необычные услуги гостиниц

Delfi Turgid
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Поговорить с рыбкой, послушать сказку, украсть шампунь: названы самые необычные услуги гостиниц
Foto: Shutterstock

Составлен список самых странных услуг, которые могут оказать сотрудники отеля бесплатно или за дополнительные деньги, пишет портал Lenta.ru.

Первым в списке оказался бельгийский отель Charleroi Airport, который предлагает туристам взять напрокат рыбку за три с половиной евро, если им не с кем поговорить.

Затем следует сеть американских гостиниц Aloft, предоставляющая робота-разносчика туалетной бумаги, приезжающего в номер, когда там закончились все рулоны.

В британских отелях Malmaison администраторы поставили шампуни и гели с надписью The best shampoo you will ever steal ("Лучший шампунь, который вы когда-либо крали") и Box me and take me home ("Упакуй меня и возьми домой"). Таким образом, персонал намекнул посетителям, что они могут забирать предметы личной гигиены с собой.

Манхэттенский отель The Benjamin Hotel тоже удивило туристов неординарностью. Постояльцы, страдающие бессонницей, могут заказать к себе в комнату так называемого sleep concierge ("консьерж сна"), который прочитает сказку на ночь и подберет подходящую подушку.

Еще одна необычная услуга, предоставляемая несколькими гостиницами, — интерактивное зеркало в номере. Оно показывает не только отражение гостей, но также прогноз погоды, время и рестораны поблизости.

Также существуют отели для людей с микробофобией. В них постояльцы могут воспользоваться дистанционными выключателями, имеющими антимикробное покрытие.

В феврале 2017 года издательство Lonely Planet, специализирующееся на выпуске путеводителей, составило список из десяти необычных мест для проживания туристов. В перечень попали направления со всего мира, в частности, департамент на западе Франции Кот-д'Армор, где туристы смогут отдохнуть в палатке,

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Delfi Turgid

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