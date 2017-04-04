Перелет продолжительностью 8 минут с швейцарского на немецкий берега Боденского озера будет отменен из‑за нехватки пассажиров.

Австрийская авиакомпания People's Viennaline приняла решение с 14 апреля отменить международный рейс из Швейцарии в Германию над Боденским озером, который она осуществляла с ноября 2016 года. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Длина маршрута между городами Альтенрайн и Фридрихсхафен составляла всего 20 километров. Самолеты вместимостью 70 посадочных мест летали по этому маршруту дважды в день. Стоимость билета в один конец — 40 евро.

Причиной отмены стала недостаточная загруженность рейса. People's Viennaline собиралась обслуживать около 40 тысяч пассажиров в год. В марте ее услугами воспользовались 2,3 тысячи человек.

"Несмотря на постоянный рост, мы не думаем, что нам удастся достичь поставленной цели", — заявил владелец авиакомпании Маркус Копф.

Предполагалось, что швейцарские пассажиры после посадки в немецком Фридрихсхафене на другом берегу Боденского озера продолжат полет в аэропорт Кельн‑Бонн. Однако рейс Фридрихсхафен — Кельн тоже оказался недостаточно загружен и будет отменен.

При этом самый короткий международный рейс в мире вызывал возмущение у экологов, требовавших заменить его железнодорожной альтернативой. На автомобиле с учетом гористой местности этот маршрут можно преодолеть за час.