Пора по барам: стали известны города с наибольшим количеством питейных заведений

Delfi Turgid
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Пора по барам: стали известны города с наибольшим количеством питейных заведений
Foto: Shutterstock

Сайт Lonely Planet рассказал о рейтинге городов мира с наибольшим количеством баров, который был составлен британской страховой компанией Alpha Travel Insurance.

Как пишет портал "Туристер.ру", первую строку списка занимает Лондон, где имеется 1327 баров — от традиционных пабов до винных погребов. На втором месте — Токио, там работают 955 баров, как маленьких, на несколько человек, до крупных заведений. Третья строка принадлежит Нью-Йорку с 875 питейными заведениями.

В рейтинге присутствуют также Мадрид (865 заведений), Барселона (733), Прага (601), Берлин (596), Рим (523), Стамбул (421), Чикаго (517). Москва заняла в списке 15 место с 284 барами, а вот столицы стран Балтии вообще в списке не представлены.

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Delfi Turgid

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