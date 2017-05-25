Пора в Хорватию! Топ-15 лучших островов страны (и в чем каждый из них чемпион)

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Популярность Хорватии как места для отдыха на Средиземном море растет не по часам, а по минутам. Страна известна безумным количеством островов, так что выбрать лучший из сотен — та еще задача. К счастью, у нас есть британская The Telegraph — а у нее есть эксперт как раз по Хорватии.
Лучшая ночная жизнь — Хвар
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Остров всего в 40 километрах от Сплита, знаменит лавандовыми полями и самыми крутыми ночными клубами региона. Когда устанете клубиться, посетите Стари-Град, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ну и другие исторические достопримечательности тоже, благо недостатка на Хваре в них нет. А еще на западной части острова делают, вероятно, самое лучшее красное вино в Хорватии.
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