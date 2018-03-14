Порту vs. Лиссабон: куда поехать в первую очередь?

У Порту и Лиссабона много общего — оба города расположены на холмах, в обоих городах есть симпатичные кварталы у реки, петляющие улочки и аллеи. Два главных города Португалии известны своими ресторанами, барами и кипучей ночной жизнью, но как выбрать, куда отправиться вначале? В этом вопросе разобрался портал Rough Guides.

Где самые живописные виды?

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Скажем честно, в обоих городах фантастические виды с и на набережные, скверы и кварталы.

В расположенном на семи холмах Лиссабоне есть несколько смотровых площадок (как их называют местные — мирадоры). Это открытые террасы, где на закате собираются местные жители, общаются и наслаждаются открывающимися перед ними панорамами, например, с вымощенной плиткой площадки Мирадору-де-Санта-Луция, с которой видны лабиринты улочек от квартала Альфама и до реки, или Сан-Педру-де-Алькантара, с которой открывается превосходный вид на центр города до замка Святого Георгия.

В Порту (на фото) также хватает мест, откуда можно насладиться впечатляющими видами. Одно из лучших — верхний ярус моста Понти-ди-Дон-Луиш I. Оттуда открываются безумно красивые виды на район Рибейра, входящего в список охраняемого наследия ЮНЕСКО, и портовый район Вила-Нова-де-Гая.