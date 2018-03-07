Повыть с собакой Баскервиллей: Топ-6 лучших болот мира и кто там обитает

Delfi Turgid
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Пантанал, Бразилия
Повыть с собакой Баскервиллей: Топ-6 лучших болот мира и кто там обитает
Foto: Shutterstock

Таинственные болота известны не только своими опасными водами, но и богатейшим разнообразием флоры и фауны. Собираясь в путешествие, посетите хотя бы одно из красивейших болот мира, пишет Wanderlust.

Дельта Окаванго, Ботсвана

Повыть с собакой Баскервиллей: Топ-6 лучших болот мира и кто там обитает
Foto: Shutterstock

Лучший сезон: июль-октябрь

Фауна: слоны, гиппопотамы, зебры, львы, антилопы гну

Площадью в почти 16 тысяч кв. км, эта нетронутая дикая природа больше всего впечатляет тех, кто прибывает со стороны выжженной солнцем пустыни Калахари. Чтобы сполна насладиться Окаванго, возьмите традиционное выдолбленное из цельного дерева каноэ. Обычно это можно сделать в специальных поселениях или лагерях, которые, кстати, не так уж и дешевы. Те, кто любит побольше адреналина в крови, могут отправиться на мирные сафари и увидеть бегущих рядом с ним зебр и антилоп.

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Пантанал, Бразилия

Source info

Delfi Turgid

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