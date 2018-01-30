Познакомьтесь с литовскими лесными великанами: необычная жизнь зубров

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Познакомьтесь с литовскими лесными великанами: необычная жизнь зубров
Foto: AP/Scanpix
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Пашиляйский зубровник был основан в 1969 году. Тогда из российского Приокско-Террасного заповедника привезли и первых двух беловежских зубров. Сейчас на огромной территории заповедника пасутся 18 зубров.

Все желающие увидеть этих лесных великанов могут приехать в зубровник. По словам егеря Йонаса Лейки, интересующихся немало. Егерь рассказал, что раньше зубрами больше интересовались иностранцы, а сейчас чаще приезжают местные жители. Для наблюдения за зубрами оборудована специальная площадка.

В ноябре и декабре за зубрами наблюдали специалисты Государственной службы охраняемых территорий и установили, что в Паневежском районе на воле живут еще 56 этих великанов. В Кедайняйском районе насчитали еще 158 зубров. Также констатировали, что за ноябрь-декабрь два животных погибли под поездом,еще одно - во время ДТП в Паневежском районе. Сейчас создают специальную ловушку, при помощи которой пытаются поймать зубров и перевезти во временные загоны в Дзукии.

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