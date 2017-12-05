Правда или миф: эксперты в области туризма поделились способами поиска более дешевых перелётов в праздничные дни

С приближением Рождества и Нового года, много кто планирует вернуться домой на каникулы после учебы, с работы из-за рубежа или пытается найти бюджетную поездку на несколько дней. Естественно, что во время праздников мы и так несем немало других расходов, поэтому несколько советов, которые действительно помогут сэкономить деньги на перелёте, будут как нельзя кстати.

Перелёты из и в небольшие аэропорты дешевле: ПРАВДА

Конечно, крупные аэропорты – более желаемый выбор по причине лучшего сообщения, удобного местоположения и инфраструктуры, но за все это надо платить. Если вы поинтересуетесь стоимостью перелётов из аэропортов, расположенных дальше от городов, то в некоторых странах сможете сэкономить почти до 100 евро за перелёт! Самый лучший пример – это сравнение английских аэропортов Лутона и Станстеда с Хитроу или Гатвиком.

Горячие предложения всегда дешевле: МИФ

На просторах интернета особенно любят истории об ошеломляюще низких ценах при покупке перелётов в последнюю минуту. Но это скорее исключение, нежели правило. Кроме того, находясь в ожидании таких предложений, человек сам ставит себя в очень рисковое положение: а что, если останутся только дорогостоящие перелёты? Если есть возможность приобрести перелёт за 7-12 недель до поездки, это может помочь сэкономить до 30%.

Очищенная история поиска в браузере может помочь сэкономить: ПРАВДА

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Вы никогда не задумывались, почему при поиске, цены на перелёты подскакивают в тот же день? Это происходит по причине политики cookies на сайте, которая помогает отслеживать ваши предыдущие просмотры в браузере. Авиалинии, видя, что вы интересуетесь перелётом не первый раз, делают вывод, что вы являетесь очень мотивированным покупателем, или иначе говоря – вы купите даже более дорогой перелёт, так как активно им интересуетесь. Видя результаты вашего последнего поиска, такие сайты будут постепенно увеличивать стоимость с каждым вашим посещением этого сайта. Чтобы застраховать себя от этого, при поиске перелётов сотрите историю просмотров в браузере, чтобы не осталось зафиксированных cookies.

Перелёты в дневное время дешевле: МИФ

Конечно, если вы летите поздно вечером, то достигнете своей цели ночью или ранним утром. Но, если вы находитесь в такой ситуации, в которой важнее учесть стоимость перелёта, такие «неудобные» перелёты могут стоить на 30% дешевле, нежели в дневное время. Кроме того, поскольку ночные перелёты обычно менее желаемые, наиболее вероятно, что пассажиры проведут меньше времени в очередях или возле чемоданов в аэропорту.

Покупка перелётов в другой валюте может бы дешевле: ПРАВДА

Такой совет может быть очень полезным при выборе поездок в Азию. Но, чтобы действительно потратить меньше денег, вы должны быть уверены, что при покупке в другой валюте вам не придется платить за ее обмен. К счастью, уже существуют альтернативы банкам, карты которых позволяют рассчитываться в любой валюте без каких-либо комиссионных сборов. Эксперты из компании Revolut выяснили, что при покупке перелётов между Лондоном и Нью Йорком, выбор оплаты в датских кронах может помочь сэкономить около 15 евро.

Перелёты в обе стороны одной и той же авиалинией – самый дешевый вариант: МИФ

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Большинство из нас привыкло заказывать перелёты в обе стороны одной и той же авиалинией просто потому, что это упрощает поиск билетов. Но в похожее время, а иногда даже из тех же аэропортов летает несколько авиалиний в одном и том же направлении. Разница в цене предлагаемых билетов может составить до 20%. Неужели не хочется потратить те же деньги на рождественские подарки, потратив чуть больше времени на поиск перелёта?

Перелёты с пересадкой бывают гораздо дешевле: ПРАВДА

Если вы оказались в такой ситуации, в которой деньги важнее, нежели время, то перелёты с хотя бы одной пересадкой могут стоить до 40% дешевле по сравнению с прямыми перелётами. Имейте в виду, что время пересадки может занять от одного часа и продлиться до одного дня. Может у вас есть знакомые в этом городе, с которыми вы могли бы пересечься? А может несколько дополнительных часов в аэропорту помогут закончить все важные дела перед праздниками?

Приобретаемые по вторникам перелёты самые дешевые: МИФ

Длительное время это было правдой, так как именно по вторникам турагенты получали новые предложения и цены от большинства авиалиний. Но сегодня это уже в прошлом, поскольку новые предложения появляются каждый день, благодаря возможностям интернета. Итак, время вашего перелёта важнее времени его покупки. Как мы уже упомянули, выбор более позднего или длительного перелёта представляет собой более дешевый вариант, нежели ожидание вторников.