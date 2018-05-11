Природа зла: 10 самых экстремальных мест на Земле

Delfi Dom Sad
Оставить комментарий
1 10
Самый холодный населенный пункт на Земле: Оймякон в России
Природа зла: 10 самых экстремальных мест на Земле
Foto: Shutterstock

В мире есть самые красивые, теплые, интересные и запоминающиеся места. Есть самые уютные отели, самые известные достопримечательности и самые вкусные кафе. Мы же познакомим вас с самыми жаркими, холодными, высокими и сухими местами на планете Земля. Просто чтобы вы не забывали о том, что и такие существуют в мире.

Самый крутой склон в мире: пик Тор в Канаде

Природа зла: 10 самых экстремальных мест на Земле
Foto: Shutterstock

Высота канадского пика Тор составляет 1675 метров — это не самая высокая гора в мире, но зато самая крутая. Склон Тора длиной 1250 м под углом 105 градусов является самый вертикальным склоном на Земле. Несмотря на свою удаленность от цивилизации, сюда приезжает много альпинистов.

1 10
Самый холодный населенный пункт на Земле: Оймякон в России

Source info

Delfi Dom Sad

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

Когда Канары надоели. 12 европейских островов, на которых стоит побывать

Когда Канары надоели. 12 европейских островов, на которых стоит побывать

12 скрытых самолетных

12 скрытых самолетных "фишек", которые удивят даже бывалых путешественников

Красивые и опасные: 10 мест на Земле, где вода принимает самые странные формы

Красивые и опасные: 10 мест на Земле, где вода принимает самые странные формы

Природа зла: 10 самых экстремальных мест на Земле

Природа зла: 10 самых экстремальных мест на Земле

Наступило время сказок: Открытие сезона и еще четыре причины поехать на этих выходных в Тервете

Наступило время сказок: Открытие сезона и еще четыре причины поехать на этих выходных в Тервете

ФОТО. Один день на природе: тропа у карьера Карогу и валун Дзелзамура

ФОТО. Один день на природе: тропа у карьера Карогу и валун Дзелзамура

В конце мая в Юрмале пройдет Вселатвийский фестиваль мороженого

В конце мая в Юрмале пройдет Вселатвийский фестиваль мороженого

ФОТО:

ФОТО: "Вечно живые". Надписи советских солдат на стенах Рейхстага в Берлине (1)

подробнее
Природа зла: 10 самых экстремальных мест на Земле

Природа зла: 10 самых экстремальных мест на Земле

Лучшие в мире пляжи для нудистов

Лучшие в мире пляжи для нудистов (82)

Наступило время сказок: Открытие сезона и еще четыре причины поехать на этих выходных в Тервете

Наступило время сказок: Открытие сезона и еще четыре причины поехать на этих выходных в Тервете

В конце мая в Юрмале пройдет Вселатвийский фестиваль мороженого

В конце мая в Юрмале пройдет Вселатвийский фестиваль мороженого

Не ходите, дети, в Африку гулять. 13

Не ходите, дети, в Африку гулять. 13 "опасных" стран, которые намного безопаснее, чем вы думаете

подробнее