Пришли в себя: 5 курортов, которые оправились от катаклизмов

Этот год стал крайне неудачным для многих курортных направлений. В том числе, и по вине стихии: ураганы один за другим срывали крыши домой во Флориде, на Карибах, а Мексика пострадала от землетрясения. В преддверии рождественских каникул это заставило многих пересмотреть свои планы на отпуск. "Газета.Ru" — о том. куда можно ехать, несмотря на катаклизмы.

Мексика

В конце сентября текущего года туризм в Мексике оказалась под серьезной угрозой. Землетрясение магнитудой 8,4 разрушило множество зданий. Несмотря на то, что зоны пляжного отдыха, такие, как Канкун и Лос-Кабос не пострадали, достопримечательности, популярные у туристов, оказались в серьезной опасности. Землетрясение затронуло районы Чьяпас, Оахака, Мехико и Морелос.

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Жилые дома и церкви превратились в руины, местные жители были вынуждены вытаскивать пострадавших из обломков, а над столицей повисли сильнейшие клубы пыли.

Тем не менее, отправляться на пляжный отдых в Мексику можно без опасений. "Мы рады сообщить, что наши туристические направления открыты и с удовольствием принимают гостей из всех уголков земного шара. Мы поддерживаем тесный контакт с руководством всех курортов и можем подтвердить, что все популярные достопримечательности, аэропорты и основные туристические зоны работают в нормальном режиме", — цитирует слова главного исполнительного директора Мексиканского совета по туризму Эктора Флореса ТАСС.