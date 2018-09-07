Пристанища Амура: 9 самых романтических озер и островов в форме сердца

Delfi Turgid
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Остров Галешняк, Хорватия
Пристанища Амура: 9 самых романтических озер и островов в форме сердца
Foto: Shutterstock

Природа не перестает нас удивлять и создает вещи, которые выглядят словно срисованными с романтической открытки. В этот раз Reader's Digest рассказывает об островах и озерах, похожих на символ любви — сердце.

Риф в форме сердца, Квинсленд, Австралия

Коралловый риф Харт является частью Большого барьерного рифа вблизи Австралии. Риф в форме сердца впервые был обнаружен пилотом в 1975 году. К сожалению, плавание и ныряние в этом месте запрещено. Единственный способ увидеть риф — с самолета, и неудивительно, что, пролетая над этим рифом, многие делают предложение руки и сердца своим возлюбленным.

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Остров Галешняк, Хорватия

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Delfi Turgid

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