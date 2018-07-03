Приятного полета! Как выбрать лучшее место в самолете

Delfi Turgid
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Приятного полета! Как выбрать лучшее место в самолете
Foto: Shutterstock

Самолеты — комфортное средство передвижения из точки А в точку Б. Но как сделать полет еще удобнее? Reader's Digest рассказывает, какие места стоит выбрать, если…

Вы хотите вытянуть ноги

Если вы хотите во время полета вытянуть ноги, то выбирайте места в ряду возле аварийного выхода — здесь больше места, чтобы в случае необходимости люди могли покинуть самолет. Обратите внимание, что кресла в ряду возле переднего выхода не откидываются назад, а вот рядом с задним выходом откидываются. Более того, среднее сиденье чаще всего остается свободным до регистрации, потому что большинство пассажиров избегают его, несмотря на большое пространство для ног.

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Вы хотите поспать

Source info

Delfi Turgid

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