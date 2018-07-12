Прочь от толпы: 8 островов Италии, на которых можно провести отличный отпуск

Delfi Turgid
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Пантеллерия, Сицилия
Прочь от толпы: 8 островов Италии, на которых можно провести отличный отпуск
Foto: Shutterstock

Италия — это не только известный "сапог" на карте, но и более 450 островов, рассыпанных по всему Средиземному морю. Живописные виды, роскошные пляжи и отсутствие толп туристов — главные достоинства некоторых из островов, пишет Smarter Travel.

Понца, Лацио

Прочь от толпы: 8 островов Италии, на которых можно провести отличный отпуск
Foto: Shutterstock

Этот рыбацкий островок вулканического происхождения находится в Тирренском море между Неаполем и Римом, а добраться сюда можно на судне с подводными крыльями или на пароме из Неаполя, Формии, Анцио и Сан-Феличе-Чирчео. Понцане впечатляет своими размерами, но тем не менее отсюда не хочется уезжать. По прибытию в порт вас встречают магазинчики, кафе, рестораны, яркие дома на красиво изгибающемся променаде. Здесь вас ждут свежие морепродукты, гостеприимные местные жители, лазурная вода и великолепные гроты.

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Пантеллерия, Сицилия

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Delfi Turgid

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