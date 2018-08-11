Прочь от жары: 10 самых красивых горных городов в Европе

После изнуряюще душного июля август, похоже, не собирается ему уступать, и многие мечтают о портативных кондиционерах и ледяном лимонаде. Однако стоит забраться чуть повыше и солнце уже жарит не так яростно. Telegraph Travel рассказывает, о лучших горных городках Европы, где можно переждать жару.

В горах солнце не так жестоко и жара переносится в разы легче, а уж с прогулками вдоль горных озер, манящими тропами вдоль тенистых елей и бокалом чего-нибудь прохладного вечером на террасе, уж и подавно.

Анси, Франция

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Высота над уровнем моря: 400 м

Анси находится на северном конце озера-тезки, и это несправедливо обойденный вниманием райский уголок Французских Альп, через который проезжают любители горнолыжного спорта из женевского аэропорта на пути в Куршевель и Мерибель. Однако летом Анси полностью оправдывает свое имя — "Жемчужина Французских Альп".

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