Прочь от жары: 10 самых красивых горных городов в Европе

Delfi Turgid
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Констанц, Германия
Прочь от жары: 10 самых красивых горных городов в Европе
Foto: Shutterstock

После изнуряюще душного июля август, похоже, не собирается ему уступать, и многие мечтают о портативных кондиционерах и ледяном лимонаде. Однако стоит забраться чуть повыше и солнце уже жарит не так яростно. Telegraph Travel рассказывает, о лучших горных городках Европы, где можно переждать жару.

В горах солнце не так жестоко и жара переносится в разы легче, а уж с прогулками вдоль горных озер, манящими тропами вдоль тенистых елей и бокалом чего-нибудь прохладного вечером на террасе, уж и подавно.

Анси, Франция

Прочь от жары: 10 самых красивых горных городов в Европе
Foto: Shutterstock

Высота над уровнем моря: 400 м

Анси находится на северном конце озера-тезки, и это несправедливо обойденный вниманием райский уголок Французских Альп, через который проезжают любители горнолыжного спорта из женевского аэропорта на пути в Куршевель и Мерибель. Однако летом Анси полностью оправдывает свое имя — "Жемчужина Французских Альп".

Подробнее: http://en.lac-annecy.com/

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Констанц, Германия

Source info

Delfi Turgid

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