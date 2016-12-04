Прочти меня, если сможешь! Самые сложные географические названия в мире

Вулкан в Исландии

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Главный "поставщик" непроизносимых географических названий — Исландия. Для того, чтобы научиться выговаривать имена местных достопримечательностей, требуется особая сноровка. Здесь есть лютеранская церковь Хадльгримскиркья, озеро Эскьюватн на леднике Ватнайёкюдль и разноцветная долина Ландманналаугар.

Особого внимания заслуживает вулкан Эйяфьядлайёкюдль. Его название состоит из трех исландских слов — эйа — "остров", фьятла — "гора" и йокудль — "ледник". В последний раз вулкан извергался в марте 2010 года — он стал причиной нарушения авиасообщения в Северной Европе и попал в главные сводки новостей… Телеведущим во всем мире пришлось несладко.

Столица Таиланда

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Иностранцы уверены, что главный город королевства называется Бангкок. Однако это не совсем верно. Местные называют его Крунгтеп, а официальное имя столицы занимает несколько строк: Крунгтеп Маханакон Аморн Раттанакосин Махинтара Юдтая Махадилок Поп Нопарат Ратчатани Буриром Удомратчнивес Махасатарн Аморн Пимарн Авалтарнсатит Сакататтия Висанукрам Прасит.

На русский язык название переводится как "город ангелов, великий город, город — вечное сокровище, неприступный город Бога Индры, величественная столица мира одарённая девятью драгоценными камнями, счастливый город, полный изобилия грандиозный Королевский Дворец напоминающий божественную обитель где царствует перевоплощённый бог, город подаренный Индрой и построенный Вишнукарном".

Произнести название столицы без запинки могут почти все взрослые тайцы — ведь ее имя дети учат в школе в обязательном порядке.

Озеро в США

A photo posted by Sophia (@sophiespam_19) on Nov 20, 2016 at 5:53pm PST



В штате Массачусетс, неподалеку от города Вебстер, есть небольшое живописное озеро. Местные называют его Чаубунагунгамауг, а ленивые туристы — "Вебстерским". При этом полное название озера звучит как Чаргоггагоггманчауггагоггчаубунагунгамаугг (Chargoggagoggmanchauggagoggchaubunagungamaugg). Это самый длинный топоним в США — он состоит из 45 букв, 15 из которых — "g". Имя такое сложное, что ошибки можно встретить даже на официальных дорожных и информационных указателях.

Точный перевод названия озера с языка индейцев нипмук неизвестен. Согласно одной версии, Chargoggagoggmanchauggagoggchaubunagungamaugg обозначает "Нейтральные земли", согласно другой — "Ты ловишь рыбу на своей стороне, я ловлю рыбу на своей, и никто не ловит рыбу посредине".

Деревня в Великобритании

A photo posted by ✨Life Artist✨୧(๑•̀⌄•́๑)૭✨ (@liv.tian) on May 2, 2015 at 6:20am PDT



В Уэльсе, на острове Англси, есть небольшая деревушка с большим именем. Селение Лланвайр-Пуллгвингилл также называют Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch или Лланвайрпуллгвингиллгогерихуирндробуллллантисилиогогогоох. Перевести на русский это можно как "Церковь святой Марии в ложбине белого орешника возле бурного водоворота и церкви святого Тисилио возле красной пещеры".

Изначально название деревушки было коротким. Однако в конце XIX века ему добавили букв, в том числе и 4 L подряд, чтобы привлечь туристов. Прием сработал: теперь на несколько домов селения приходится два паба и одна гостиница. Туристы, как правило, делают селфи на фоне таблички с названием железнодорожной станции, пробуют местное виски и пристают к кассирше с просьбой произнести вслух название деревеньки.

Холм в Новой Зеландии

A photo posted by Victor Eekhof (@victors.travels) on Apr 29, 2016 at 12:08am PDT



Самый труднопроизносимый и сложнозапоминающийся топоним можно обнаружить в Новой Зеландии. 300-метровый холм здесь называется Тауматауакатангиангакоауауотаматеатурипукакапикимаунгахоронукупокануэнуакитанатаху (Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronu‑kupokaiwhenuakitanatahu).

Перевести необычное название можно как "Вершина холма, где Таматеа, мужчина с большими коленями, который скатывался, забирался и проглатывал горы, известный как поедатель земли, играл на своей носовой флейте для своей возлюбленной". Топоним содержит 82 буквы и даже внесен в книгу Рекордов Гиннеса как самый длинный в мире.

Холм расположен в 55 км от города Уйэпукурау — около таблички можно сделать селфи. Однако для того, чтобы забраться на саму возвышенность, потребуется разрешение: она находится на территории частных владений.

Река в России

A photo posted by Dashka Tutynina👧 (@buloshka_) on Oct 6, 2015 at 11:29am PDT



В России также можно обнаружить немало сложнопроизносимых названий достопримечательностей. В Оренбургской области есть Верхненовокутлумбетьево, а в Ханты‑Мансийском автономном округе (ХМАО) — речка Нанг‑Юхи‑Юган. Но чемпионом среди непроизносимых имен и лучшим другом логопеда можно считать реку Хольненгпухыръёхан в ХМАО. Главная особенность этой крохотной речушки — название. Многие туристы приезжают сюда ради одного лишь фото с табличкой Хольненгпухыръёхан.