Прогулки по Южной Эстонии: 5 причин посетить природные тропы Таэваскода

Delfi Turgid | rus.DELFI.ee
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В Эстонии говорят, что каждый человек хоть раз в жизни должен непременно побывать в Таэваскода. DELFI.ee рассказывает, когда это лучше сделать, зачем и почему.

Большая и Малая Таэваскода, находящиеся в живописной долине реки Ахья, — уникальные туристические объекты, притягивающие любителей природы из самых разных, близких и далеких, мест. Каждый раз, независимо от цели визита, Таэваскода покажется вам с новой, еще неизвестной стороны, словно приоткрывая занавес своих тайн. Причин отправиться в такой ознакомительный поход и познать все красоты Южной Эстонии очень много. Вот пять из них:

1. Легко добраться

Прогулки по Южной Эстонии: 5 причин посетить природные тропы Таэваскода
Foto: DELFI.ee

Если у вас нет возможности приехать сюда на автомобиле, вы можете воспользоваться автобусным сообщением (линии Тарту — Пылва до перекрестка Таэваскоя) или даже выбрать поездку на поезде (линия Тарту — Орава до остановки Таэваскоя). В любом случае Таэваскода определенно подходит всем тем, кто считает, что для активного образа жизни нужно прежде всего иметь желание, а все остальное — только воображаемые препятствия.

2. Уникальность и разнообразие природы

Таеваскода находится в окружении древнего леса, природные объекты которого делают это место настоящей сказкой. Начните свой поход с Малой Таэваскода, жемчужиной которой является Нейтсикообас — Девичья пещера в песчаной скале. Совсем недалеко отсюда и Большая Таэваскода — прекрасное творение природы, настоящие палаты под чистым небом, с ковром ярко-зеленой травы и стенами из песчаника высотой 24 м.

3. Можно проверить себя на выносливость и ориентирование на местности

Прогулки по Южной Эстонии: 5 причин посетить природные тропы Таэваскода
Foto: DELFI.ee

Даже если вы неоднократно посещали эти места и ходили в походы по многочисленным природным тропам Таэваскода, вы все равно можете однажды сбиться с намеченного пути или даже заблудиться. Дорожек и тропинок здесь огромное количество, и сколько бы вы ни изучали карты и путеводители, природа сама будет подкидывать неожиданные сюрпризы. Полный список туристический троп можно посмотреть на сайте RMK.

4. Земля легенд и преданий

На первый взгляд может показаться, что каждый кусочек земли здесь связан с какой-то легендой или сказкой. Местные жители поведают вам много интересных историй о деве с льняными волосами, которая день и ночь прядет золотую нить в песчаной скале, об огромном камне Салакуулаякиви ("Подслушивающий камень"), принесенном сюда рекой, о лесных кликушах, подсматривающих за каждым, кто приходит в их сказочных лес. А еще, согласно легенде, в Таэваскода находится резиденция самого черта, который якобы был настолько очарован красотой здешних мест, что настроил под землей множество пещер, где и обитает по сей день. Подтверждение этому находится и в сказаниях, связанных с кратерами Илуметса в Пылвамаа. Один из них называется Курадихауд (могила черта) — считается, что здесь нельзя использовать бранные слова и вспоминать дьявольскую силу — черт услышит и тут же утащит ругающегося в свое адское царство. Кроме того, узкие тропки то тут, то там приводят к памятным местам Малой Таэваскода, где в 1969 году снимался культовый эстонский фильм "Последняя реликвия".

5. Таэваскода — лучшая спортивная площадка

Прогулки по Южной Эстонии: 5 причин посетить природные тропы Таэваскода
Foto: DELFI.ee

Что может быть лучше занятий спортом на свежем воздухе?! Таэваскода предлагает вам эту возможность. Туристические маршруты проложены таким образом, что в этих необыкновенных, загадочных природных местах можно гулять, совершать пешие, велосипедные и лыжные походы, ориентироваться на местности, кататься на каноэ и речных судах.

Сегодня Таэваскода — одно из самых популярных мест во всей Эстонии, где живописная природа никого не оставит равнодушным. И даже если вы уже бывали здесь, следующий раз все равно можно открыть для себя что-то абсолютно новое. Закажите экскурсию, отправляйтесь в поход, исследуйте новые маршруты: Таэваскода прекрасна в любое время года, каждый раз открываясь по-новому. А если времени достаточно, то можно проехать еще одну остановку на поезде, а затем отправиться по необычной тропе к озеру Киидярв (Kiidjärv) в так называемое королевство муравьев (Sipelgarada, Kuklaste Kuningriik).

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