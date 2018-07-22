Проклятая роскошь: Топ-6 сокровищ, сгубивших своих владельцев

Delfi Turgid
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1. Алмаз Хоупа
Проклятая роскошь: Топ-6 сокровищ, сгубивших своих владельцев
Foto: AP/Scanpix

Любой, кто оценивает вложения чего-либо во что-либо, должен оценить риски, которые обязательно несут эти инвестиции. Риски могут быть как материальные и всем известные вроде потери денег и времени, так и не очень материальные и не очень известные. Например, риск оказаться проклятым, лишиться удачи, тяжело заболеть и даже погибнуть.

Издревле риски такого рода окружают жутко ценные сокровища. Многие считают их бабушкиными сказками и байками, придуманными чтобы отвадить воров. Однако некоторые из древних артефактов сопровождает такой жуткий шлейф из владельцев, которым так или иначе стало очень плохо, что даже законченные скептики начинают сомневаться в силе доводов разума.

1 7
1. Алмаз Хоупа

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Delfi Turgid

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