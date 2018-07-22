Проклятая роскошь: Топ-6 сокровищ, сгубивших своих владельцев

Любой, кто оценивает вложения чего-либо во что-либо, должен оценить риски, которые обязательно несут эти инвестиции. Риски могут быть как материальные и всем известные вроде потери денег и времени, так и не очень материальные и не очень известные. Например, риск оказаться проклятым, лишиться удачи, тяжело заболеть и даже погибнуть.