Отпуск на тропическом острове вполне можно назвать райским, если рай для вас — солнце, ветер, вода, комфорт и уединение, а вы, например, — звезда. Как Барак Обама, который пишет теперь мемуары на острове Тетиароа, атолле неподалеку от Таити, принадлежавшем в свое время Марлону Брандо (он купил его через несколько лет после съемок фильма "Мятеж на "Баунти"). Сейчас место считается одним из лучших экологически чистых курортов в мире. Вдоль побережья острова стоят 35 частных вилл, несколько ресторанов, баров, спа и фруктовый сад.

Кстати, виллы расположены не на воде, а вдали от пляжа, чтобы не мешать морским черепахам в их естественной среде обитания.

Добраться до острова можно только на частном самолете курорта, из Таити полет занимает двадцать минут. Отдых здесь настолько уединенный, что встретиться здесь лицом к лицу с обслуживающим персоналом просто невозможно — любые капризы они, конечно, выполняют, но на глаза при этом стараются не попадаться. Стоит это все недешево — цены на жилье на острове Брандо начинаются от €2,4 тыс. за ночь.

Максимальная стоимость за виллу — €7,2 тыс. (три спальни). Впрочем, выбирать остров, где среди постояльцев будут исключительно кинозвезды и политики, вовсе не обязательно. Отдых на частном острове стал настолько общедоступной услугой, что объявления об аренде появились даже на сайте airbnb.

Но предупреждаем заранее: отдых на частном острове не подразумевает полное отсутствие инфраструктуры и людей. Скорее это курорт VIP-категории с минимальным количеством постояльцев и отсутствием нужды просыпаться пораньше, чтобы успеть занять лежак.