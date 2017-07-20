Пусть сидят дома: рейтинг худших туристов

Российские туристы имеют не лучшую репутацию в мире. Но и не худшую! На днях китайское издание Post Magazine опубликовало список самых неприятных гостей из-за рубежа. О том, кто доставляет больше всего хлопот жителям курортных стран, — в материале "Газеты.Ru".

Крылатая фраза "Руссо туристо облико морале" из "Бриллиантовой руки" известна многим иностранцам. Дорвавшись до отпуска, наши соотечественники часто теряют лицо, перебарщивая с алкоголем. В результате начинается хамство, драки, мелкие кражи и прочие некрасивые выходки. Однако в последнее время мы как будто исправились. Бояться за границей стали теперь совсем не русских.

Китайцы

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О том, насколько плотно переполнен китайцами туристический рынок, все прекрасно знают. Впрочем, как и об их поведении в аэропортах. Чего только стоит тот факт, что правительству КНР пришлось опубликовать официальную памятку для пассажиров о том, как следует вести себя на борту и в аэропортах.

Среди случаев, за которые китайцы будут сурово наказаны и даже привлечены к уголовной ответственности, значатся блокировка действий или нападение на сотрудников аэропорта и членов экипажа, незаконное проникновение на перрон или взлетно-посадочную полосу, уничтожение и порча объектов аэропорта, открывание дверей самолета, повреждение авиаоборудования и перевозка опасных инструментов.

В основе случаев, прописанных в памятке, лежат жалобы пассажиров и сотрудников аэропортов.

Не лучше обстоят дела у жителей Китая и с поведением в отелях и местах культурного досуга. Зачастую после визита туристической группы сотрудникам приходится тратиться на мелкий капитальный ремонт номера (известно множество случаев, когда китайцы затапливали соседей и портили номера). Ну а фраза "no photos" и вовсе повергает китайцев в шок. Любители запечатлеть каждую секунду своей жизни, они обычно плюют на правила и достают смартфоны и во время спектаклей, и в галереях.

Еще одна проблема — прием пищи. В Китае считается нормальным издавать некрасивые звуки за столом, выплевывать рыбные кости на тарелку и даже бросать мусор под стол, что повергает в шок официантов в ресторанах.