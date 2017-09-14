Путь-дорожка. Топ-6 дорог в мире, которые сами по себе достойны путешествия

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Не в каждом путешествии цель важнее процесса. Бывает так, что дорога ТУДА сама по себе настолько необычна, интересна и захватывающа, что невольно затмевает истинную цель путешествия. Вот как в этих шести случаях.
1. Волнообразная "дорога-лифт" в Китае
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У одного из жилых комплексов в китайском Чунцине построена необычная волнообразная дорога. Смысл и цель ее существования — сделать так, чтобы жители окрестных домов могли заезжать на "свои уровни" прямо на автомобилях. Говорят, что передвижение по этим "американским горкам" — то еще приключение.