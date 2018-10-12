Путешествие во времени: Зачем Лондонский мост продали в Америку и что с ним там стало

Почти 50 лет назад американский нефтяной магнат Роберт МакКаллох принял, наверное, самое знаменательное решение в своей жизни – он купил, демонтировал, перевез через Атлантику и установил на новом месте старинный Лондонский мост XIX века. Бизнесмен потратил на это 9,5 млн долларов и ни разу об этом не пожалел...

Классическая английская детская песенка "London bridge is falling down" ("Лондонский мост падает вниз") перестала быть просто смешным стишком в начале XX века, когда британские инженеры обнаружили, что Лондонский мост, соединяющий районы города Сити и Саутуарк, действительно падает. А, точнее, потихоньку уходит под воду.

К тому моменту каменному мосту было всего чуть более 100 лет, и он был самым шумным и многолюдным местом в столице Великобритании – каждый час его пересекали около 8 тысяч пешеходов и 900 транспортных средств. Проведенные исследования показали, что мост потихоньку погружается под воду: примерно на одну треть сантиметра ежегодно. Когда в 1924 году измерения были произведены еще раз, то оказалось, что восточная часть моста погрузилась под воду на 9 сантиметров больше, нежели западная.

Впрочем, до принятия решения оставалось еще 40 лет.

Foto: Vida Press

Одной из основных идей о том, что сделать с мостом, был банальный снос и строительство на его месте нового. Однако, один из членов городского совета Лондона – Иван Лукин – выдвинул необычную идею: продать мост. Его предложение было встречено скептически, но, в итоге совет решил выставить сооружение на продажу. Шел 1967 год.

В последующие месяцы оказалось, что мостом интересуются многие, но никаких конкретных предложений не поступало. И тогда за пять недель до окончания срока подачи заявок все тот же неутомимый Иван Лукин решил отправиться в Америку и попытаться продать мост там.

Foto: Vida Press

Чиновник даже организовал специальную пресс-конференцию, где рассказал представителям американского бизнеса о необычном лоте. А на вопросы о том, чем же так выделяется этот Лондонский мост, ведь он не является достаточно старым, на нем нет никаких исторических построек и вообще непонятно, зачем он нужен, Лукин заявил, что "...Лондонский мост – это не просто мост. Это наследник 2000-летней истории Лондона...".

Может быть, именно это замечание отозвалось в душе американского бизнесмена, нефтяника из Миссури Роберта МакКаллоха, но он принял решение купить мост. За какие-то "жалкие" 2,46 млн долларов.

Foto: Vida Press

Незадолго до этого МакКаллох стал обладателем большого участка земли на восточном берегу озера Хавасу в штате Аризона. Американские власти передали участок в собственность предпринимателю с условием развития этих земель. Но чтобы бизнесмен не пытался делать, желающих жить в жарком и засушливом месте не находилось. И тогда МакКаллох решился на безумный шаг – купить мост.

Мост, длиной почти 290 метров и весом в 33 тысячи тонн, был аккуратно, блок за блоком, демонтирован, упакован в ящики, пронумерован и отправлен через Панамский канал в Калифорнию. А оттуда грузовиками доставлен непосредственно в Аризону. Это обошлось бизнесмену еще в семь миллионов долларов.

Возведение моста на новом месте заняло еще три года. Примечательно, что в Аризоне мост строили прямо на земле между Лейк-Хавасу-Сити и полуостровом Питтсбург Пойнт, выдававшемся в озеро Хавсу. И уже после распаковки и сборки моста заново, под ним прорыли канал, который получил название Бриджуотер. В итоге Питтсбург Пойнт стал островом, а мост – самой главной достопримечательностью города.

Торжественное открытие моста состоялось 10 октября 1971 года, и за последующие несколько лет стоимость земли в Лейк-Хавасу-Сити взлетела практически до небес. МакКаллох отбил все свои затраченные на покупку и перевоз моста деньги, а сам Лондонский мост до сих пор остается самым большим когда-либо проданным предметом антиквариата.