Путешествуй как чемпион: Топ-9 советов от олимпийцев о том, как правильно летать в самолете

На зимних Олимпийских играх в Пхенчхане ожидается почти три тысячи атлетов, которые прибудут из 92 стран со всех уголков земли. Пожалуй, кто как ни спортсмены могут рассказать о том, как правильно путешествовать, чтобы ничего не потерять, не сломать и хорошо себя чувствовать, пишет Smarter Travel.

Мы попросили четырех олимпийских и параолимпийских атлетов рассказать о своих секретах и хитростях, к которым они прибегают в длительных перелетах и переездах. Спортсмены летают теми же коммерческими рейсами, что и мы с вами, а дополнительно к этому возят свой громоздкий спортивный инвентарь и экипировку — уж они-то точно знают, как путешествовать с наименьшими неудобствами.

Выбирайте место у окна

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Когда дело касается многочасового перелета, большинство атлетов выбирают место у окна, чтобы у них была возможность поспать. Обычный человек может и не нуждаться во сне так сильно, как атлеты, но, если у вас есть возможность поспать во время полета — обязательно ею воспользуйтесь.

Съешьте что-нибудь соленое

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Чаще всего путешественники во время полета стараются найти баланс между достаточным количеством сна и достаточным количеством выпитой воды, ведь никому не хочется половину полета простоять в очереди в туалет. Атлеты нашли для этого решение: соль.

Съешьте перед рейсом что-нибудь соленое или выпейте напиток, содержащий натрий, например, газированную воду, и тогда соль поможет вам удержать воду в организме, и вы сможете подольше поспать. Но не следует увлекаться солью — хватит и одной тарелки карри или добавить чуть-чуть соли в салат.

Отправляйте багаж отдельно

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Олимпийские атлеты обычно путешествуют с большим количеством обмундирования и спортивного инвентаря, особенно если дело касается зимних видов спорта. Если у кого-то и есть богатый опыт перелетов с громоздким багажом, так это у них. Если им позволяет время между соревнованиями, то они отправляют инвентарь отдельно. Если в вашем путешествии вам понадобится большое количество объемных вещей, подумайте, можете ли вы отправить что-то отдельно.

Будьте готовы, что вы вернетесь с большим багажом, чем уехали

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По словам атлетов, это необязательно могут быть медали. Часто они привозят новую спортивную форму не только для себя, но и для своих коллег или близких. Возможно, обычный путешественник и не возвращается с чемоданом, полным сувениров, но, собираясь в вояж, стоит оставить немного свободного места в багаже.

Никогда не сдавайте в багаж то, с чем не готовы расстаться

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Будь это лэптоп, камера или даже ваш любимый шарф — у всех есть нечто, что они ни за что не готовы потерять. Для атлетов это их инвентарь, который очень часто сделан на заказ, и без него они не смогут показать хороший результат. Зачастую они берут какой-то инвентарь с собой в салон, чтобы избежать беспокойства.

Например, спортсменка Стейси Кук так говорит о своих снежных ботинках: "Они тяжелые и большие и бывало, что, когда я доставала их из багажного отделения, они падали прямо людям на головы. Это неудобно, я знаю, но я не могу иначе". Воспользуйтесь советом Стейси и самые ценные предметы берите с собой в салон.

Куртки — в самую последнюю очередь

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Собираясь на горнолыжный курорт и упаковав снаряжение, оставьте толстые горные куртки и штаны напоследок. Собирая чемодан, укладывайте их в самую последнюю очередь — так будет легче его закрыть, даже если придется сесть на него сверху.

Высший класс

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Когда у серебряного олимпийского чемпиона саночника Криса Маздзера получается слишком короткое окно между соревнованиями, то ему особенно пригождается его элитный статус у авиакомпании, который позволяет вместо 20 кг багажа провозить 30 кг, что как раз хватает для его саней.

Будьте готовы к синдрому смены часовых поясов

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Оказывается, джетлаг (синдром смены часовых поясов) можно довольно быстро преодолеть. По словам олимпийского атлета Дэна Сноссена, важно выбрать стратегию, которая после приземления сведет джетлаг к минимуму. Это может быть все, что угодно — от легкого снотворного до расчета точного времени, когда вам нужно будет заснуть в самолете.

Если вы боретесь с соблазном не спать всю ночь, Стейси Кук рекомендует представить, что вы спите всю ночь — примерно так лыжник перед заездом представляет себе весь предстоящий спуск: "Раньше я очень часто становилась жертвой джетлага, но потом поняла, что это опционально".

Выкроите время на адаптацию

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Если вы не спортсмен и не ездите на мировые соревнования, то это не значит, что вы не можете применять их советы на деле, чтобы чувствовать себя лучше. Еще один совет олимпийских атлетов заключается в том, чтобы вы обеспечили себя достаточным временем, чтобы адаптироваться к новому месту, времени, погоде.

Олимпийский спортсмен Джейми Стэнтон обычно дает себе три дня на акклиматизацию, приход в себя после джетлага и питание необходимыми нутриентами, чтобы организм пришел в норму. Для обычных путешественников этот день обычно проходит в интенсивном движении, осмотре достопримечательностей в таком темпе, как будто это ваш последний день на земле. Если вы планируете физически или умственно напряженную деятельность, то дайте себя немного времени на то, чтобы адаптироваться к новой среде.