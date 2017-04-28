Наконец-то позади долгая зима, мы дождались первых лучей солнца, и стремительными шагами приближается время отпусков – время самой активной аренды автомобилей по всему миру, в том числе и в странах Балтии. О чем нужно помнить путешественникам, чтобы арендовать хороший автомобиль за привлекательную цену?

Чтобы заключить максимально выгодную сделку по аренде автомобиля, нужно помнить об одной важной вещи: чем своевременнее были сделана резервация, тем меньше придется платить.

Если оставить резервацию на последний момент, то часто выбор и доступность автомобиля могут оказаться ограниченными, поэтому цены, соответственно, будут выше. Рекомендуется помнить и о том, что чем продолжительнее окажется период аренды, тем ниже будет суточная стоимость транспортного средства.

Что нужно учитывать, арендуя автомобиль

Стоимость аренды можно посмотреть в онлайн-системе резервации, но также всегда можно связаться по телефону с офисом компании по прокату автомобилей, попросив предоставить предложение на интересующий вас период. "Если резервация происходит в последний момент и вы хотите арендовать машины сразу, то лучше всего интересоваться предложениями в офисе компании по аренде, потому что в их распоряжении имеется последняя информация о том, что есть в наличии именно в этот момент", – рассказывает Эдийс Варпсалиетис, представитель международной компании по сдаче автомобилей в аренду Payless в Латвии.

Общая стоимость аренды формируется из стоимости аренды транспортного средства и цены выбранных дополнительных услуг – страховки, наличия навигационного оборудования, детских сидений, дополнительных опций автоводителя, устройства Wi-Fi и т.д.

Стоимость аренды в основном определяется группой, к которой принадлежит транспортное средство – маленькие автомобили дешевле, в свою очередь, более крупногабаритные автомобили класса "люкс" стоят дороже. Стоимость автомобиля в день будет выше в случае короткого периода аренды и ниже, если автомобиль арендуется на более продолжительный период.

Обязательно нужно учитывать, ограничен или не ограничен допустимый пробег за период аренды, и существуют ли какие-либо ограничения в отношении использования автомобиля в соседних странах. Так как арендатор несет ответственность за автомобиль на протяжении всего периода аренды, то лучше брать полную страховку на все время аренды. Полная страховка покрывает все связанные с автомобилем риски и снижает собственную ответственность клиента до нуля.

Помимо своевременной резервации и обдумывания продолжительности периода аренды, рекомендуется резервировать автомобиль непосредственно у компании по прокату, а не через посредника – например, сайта, где обобщены предложения разных компаний по прокату автомобилей. Это гарантирует, что вы получите возможные сезонные акционные предложения и вам будут четко известны все условия, связанные с арендой.

Представитель компании по сдаче автомобилей в аренду подчеркивает и то, что в тех случаях, когда для аренды используются услуги посредника, клиенту часто даются обещания, которые не соответствуют действительности – начиная с группы, к которой принадлежит транспортное средство, и заканчивая правилами страхового покрытия.